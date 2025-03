Egy hét, száznál több bevetés

Több mint 140 bevetésen vettek részt március 10–17. között a megyei sürgősségi felügyelőség készenléti csapatai: tüzet oltottak, elsősegélyt nyújtottak, ugyanakkor közösségi rendezvényeken is jelen voltak.

Timaru Mirela szóvivő ismertette, a SMURD rohammentőkön szolgálatot teljesítő kollégái az említett időszakban 94 személynek nyújtottak elsősegélyt, illetve négy közúti balesetnél is helyszíneltek. Megyeszerte 13 tüzet jegyeztek a jelzett napokon. Hét alkalommal a növényzet kapott lángra Nagyborosnyón, Baróton, Miklósváron, Nagyajtán, Barátoson, Felsőrákoson, illetve Magyarhermányban. Lemhényben egy ház kéménye gyulladt ki, Csernátonban lakóház teteje kapott lángra meghibásodott elektromos vezeték miatt, Sepsiszentgyörgyön a tűzhelyen felejtett étel gyulladt meg, illetve egy rövidzárlatos elektromos sütő is riadalmat okozott. Szerepel a jelentésben a miklósvári templomtűz is, amit a kémény okozott, Aldobolyban pedig egy lakóház pincéjében keletkezett tűz rövidzárlat miatt – tájékoztatott a katasztrofavádelmi egység szóvivője. (dvk)