A nap fotója

Elszabadult a pokol

A déli órákban a soviniszta szónokok által feltüzelt tömeg a magyar feliratokat tört össze, köztük a színház magyar tagozatának hirdetőtábláit és a Petőfi tér feliratát, a teherautóval érkezett marosoroszfalusi férfiak – a „délutáni váltás” – azzal a hangoztatott szándékkal szálltak le a főtéren, hogy agyonverik az összes magyar egyetemistát. Jöttek a görgényhodákiak és a régeni Republica vállalattól is. Egy csoport botokkal indult felfelé a Bolyai utcán az RMDSZ székháza irányába. Betörték a főbejárat ajtajának üvegét, köveket dobtak az udvarra, s betörték a vaskaput is. Újabb, vasvillával, baltával, husángokkal, botokkal felfegyverzett csapat férfi a főbejárat ajtaját törte be s tolult fel az emeletre...