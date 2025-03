Káoszból káoszba?

Nem szükséges különösebb hozzáértés, mélyebb ismerethalmaz, hogy egyértelmű legyen számunkra a romániai politikai válság mértéke, pláne, hogy erről rendszeresen beszélnek ennek alakítói is. Erős, beszédes példák erre a kormánykoalíció sorsa körüli találgatások – nyilván, a májusban esedékes államfőválasztás fényében –, melyek egyre kevésbé derűlátóak, biztatóak.

A múlt héten egymást érték a jóslatok, hogy amennyiben nem a koalíció jelöltje, a felmérések szerint elég halványan álló Crin Antonescu kerül ki győztesen a májusi megmérettetésből, akkor várhatóan őszig szét is hull az egész kormányzati építmény. Az már csak hab a tortán, hogy ezek a jóslatok házon belülről jönnek, a kormánypártok vezetőitől, és hogy a kép teljes legyen, maga a közös jelölt is tett olyan kijelentéseket, melyek bőven megerősítik a gyanút, miszerint elég ingatag az egész összefogás, társulás. Nyilván vannak ezt cáfoló, magyarázó kijelentések is, ám ezek annyira általános érvekkel vannak megtámogatva – az országnak stabilitásra van szüksége, ezért a koalíció folytonossága kiemelten fontos, és ehhez hasonlók –, hogy nehéz hitelt adni az ilyen megszólalásoknak.

A koalíció jövőjét illetően azzal a meglátással nehéz vitatkozni, hogy amennyiben nem Antonescu lesz a következő államfő, az új elnök mindent elkövet majd annak érdekében, hogy megteremtse a neki kedvező parlamenti többséget, illetve a hozzá közelállókat segítse kormányra. A jelenlegi erőviszonyokat, illetve a romániai politikai szereplőktől távolról sem idegen szélkakas viszonyulást szem előtt tartva, ez egyben még zűrzavarosabb időszakot jelenthet, elhúzódó kormányválsággal, rémesebbnél rémesebb politikai kombinációkkal. És ez az, ami az országnak jelenleg a legkevésbé hiányzik. A gazdasági, társadalmi helyzet egyre rosszabb, a közszférában bármennyire fájdalmas is lesz, de már nem halogathatóak a valós, esetenként húsba vágó reformok (melyek elkezdődtek, de még messze állunk a boldogságtól), a beruházások, fejlesztések terén sürgősen menteni kell a menthetőt, lebegési szinten kell tartani az államháztartást – és ez csak egy kis része a problémáknak. Röviden szólva, biztos és józan kormányzásra van szükség, hogy az országot valahogy elkezdjék kivezetni a káoszból.

Az egyes döntéshozók, szereplők kettős játékait, taktikázását elnézve, ugyanakkor több jel is arra mutat, hogy még a koalíciót alkotó pártokon belül is jócskán kerülnek olyanok, akiket nem igazán hat meg, ha szétesik, összeomlik az egész, sőt, egyesek már szinte nyíltan erre számítanak, készülnek. És a legkevésbé sem fontos számukra, hogy a jelenlegi kormányzat alternatívája micsoda borzalmakat tartogat az országra és a társadalomra nézve, az első adandó alkalommal önként és dalolva beállnak a szélsőségesek, fantaszták kórusába, ha a helyzet úgy hozza.

Mindent összevetve: igencsak nehéz hónapoknak nézünk elébe, és sajnos sokkal inkább arra kell készülnünk, hogy a már ma sem rózsás helyzet az államfőválasztást követően még kaotikusabb, kiszámíthatatlanabb, bizonytalanabb lesz, és jelen pillanatban azt sem látni, hogy lesz-e, aki ezt az egészet érdemben kezelje, netán a normalitás irányába vigye.

Fotó: Facebook / Crin Antonescu