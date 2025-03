A Válassz okosan! Maradj független! elnevezésű rendezvényen a résztvevőket Alin Pahonțu megyei főkapitány köszöntötte, majd Cristina Gogea bíró, a Kovászna Megyei Törvényszék alelnöke a tanulók közé menve közvetlenül mesélt nekik. Elmondta, Romániában a kábítószer-kereskedelem, de még a birtoklás is bűncselekmény. Viszont a drogfogyasztás nem az, ám csak hajszál választja el a drogkereskedelem bűncselekményétől, mert ha valaki például egy füves cigarettát átad egy társának – elpostázzák –, az már terjesztésnek minősül, büntetendő. Veszélyes kábítószer terejsztéséért kizárólag letöltendő börtönbüntetés jár, felfüggesztett már nem adható. A kírótt büntetés szinte egyenértékű a gyilkosságért járó szabadságvesztéssel. Könnyebb drogok terjesztése 3-tól 10, a veszélyes kábítószereké 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtandó. A törvényszéken számos bűnügyi iracsomó járt a kezében, olyanok, amelyekben 15, 16, 17 éves fiatalok voltak a vádlottak, osztotta meg a bíró, és azt is elárulta, a büntetések „nem voltak szelídek”.

Alina Popescu, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Országos Hatóság (DIICOT) Kovászna megyei kirendeltségének főügyésze ismertette a bíróságok működését, a súlyos bűncselekmények mibenlétét, majd kitért a kábítószeres esetekre. Elszomorítja, amikor kiskorúak kerülnek elébe, mondotta. Azt kívánta a hallgatóság tagjainak, soha ne kerüljenek intézményébe, mert onnan nem mennek haza. Hozzátette, az se kápráztasson el senkit, hogy egyes nyugati országokban megengedett a könnyű drogok terjesztése, és elsősorban Hollandiát emelte ki.

Arra a kérdésre, miszerint hivatalos nyugati üzletben vásárolt füves cigaretta saját használatra való hazahozatala törvénybe ütközik-e, Cristina Gogea bíró kifejtette: az még súlyosabb bűncselekmény, hiszen már nemzetközi kereskedelemnek minősül, büntetése 6 év szabadságvesztésnél kezdődik. A kábítószer-fogyasztás nem minősül ugyan bűncselekménynek, de ha valakit tetten érnek, akkor magyarázatot kell adnia, honnan szerezte be, és akkor már a kereskedelem bűncselekményére is fény derül.

Alina Huzoaică, a Szeben megyei rendőrség bűnmegelőzési osztályának vezetője elmondta, ők térségükben már 6000 kiskorúnak tartottak hasonló felvilágosítást. Ide is magukkal hoztak két olyan fiatalembert, akik leszoktak a fogyasztásról, hogy meséljenek élményeikről. Ők a Teen Challenge Smart Egyesület tagjaiként igyekeznek tudatosítani a drogfogyasztás ártalmait. Az is elhangzott, ezer fogyasztóból mindössze kettőnek sikerül leszoknia.

A temesvári Alexei elmondta, 13 éves korában szokott rá a fűre. Barátja 19 éves testvérétől kért egy slukkot, ami rosszul esett, két hét múlva megismételte, az már tetszett. Fokozatosan rászokott, függővé vált, egy idő után nem volt elég a fű, akkor keményebb drogra váltott, amfetaminra. Korábban focizott, aztán kimaradt onnan, s az iskolából is hiányzott. Egyre több pénzt kért otthonról, szülei rájöttek, mi a helyzet, igyekeztek jobb belátásra bírni, de nem ment. Kezdte eladogatni ruháit, aztán pénzt kölcsönkérni, végül akkora adósságba verte magát, hogy félt kimenni az utcára, nehogy a hitelezői megverjék. Szörnyűségeken ment keresztül. 16 éves korában anyjának sikerült betennie egy bukaresti elvonóintézetbe, ahol kiskorúakat három hónapig, felnőtteket egy évig tartanak. Elvégezte a három hónapos kúrát, de érezte, ha hazamegy, visszaesik. Ezért újabb három hónapos kúrára maradt, azután még egy turnusra, utána meg három hónapig önkénteskedett.

A kolozsvári Lucian is elmesélte stációit. 14 éves korában érte élete legjobb élménye, amikor elszívta első füves cigijét, s végig ennek megismétlésére vágyott. A szomszéd lépcsőház előtt gyülekező alvilági figurákat tekintette példaképének, az sem érdekelte, ha egyet-egyet közülük elvitt a rendőrség, úgy gondolta, hogy ő ügyesebb, nem kapják el. Aztán alig töltötte be a 18 évet, őt is elvitték. Élete legrosszabb élménye volt a fogda. Ám amint az előzetesből szabadult, első dolga az volt, hogy füvezzen. Aztán elítélték. 19 évesen egy Buzău megyei pszichiátriai intézetbe került elvonókúrára. Ott tartózkodása idején megtörtént, hogy egyik páciens egy éjszaka az infúziós állvánnyal halálra vert hét idős embert. Az ott tartózkodás újabb negatív élménnyel gazdagította, az már traumaként érte. De még mindig folytatta. Közben mocsokban élt, nem mosakodott, szörnyen érezte magát, de még mindig az első élményt hajszolta. Aztán 20 évesen bedrogozva autójával halálra gázolt egy embert a gyalogátjárón. Az szörnyen érintette, elhatározta, hogy öngyilkos lesz, fel is mászott egy toronyház tetejére, hogy leugorjon, végül nem tette meg. Gondatlanságból elkövetett emberölésért elítélték, két és fél évig rehabilitációs központban volt. Immár hét éve nem fogyaszt szert, de azóta is lelkiismeret-furdalása van, mondotta.

Mindketten elmondták, egyrészt nagyobbak utánzása, másrészt egy bizonyos zene – manélére való reppelés – hallgatása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy függővé váljanak.

A rendezvény végén leszögezték, a tájékoztatás a legjobb eszköz a megelőzésre. Ennek érdekében a Kovászna Megyei Rendőrség tájékoztató kampányt folytat iskolákban.