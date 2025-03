A gondozásmentes kerítés remek megoldás lehet /X/

Ha egy olyan ingatlanban élünk, amihez tartozik egy szabadtéri terület is, akkor nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy legyen egy masszív, időtálló kerítésünk, ami elhatárolja az udvarunkat a közterülettől, illetve a szomszéd telkétől.

Nem is olyan rég még nagyon sokan az esztétikus fakerítések mellett döntöttek, még úgy is, hogy tudják folyamatos karbantartást, törődést igényelnek. Jó hír, hogy ma már van egy sokkal modernebb megoldás, ami sokkal kevésbé kényes, mint a fa, ugyanakkor legalább annyira dekoratív.

Egészen pontosan a WPC DECK gondozásmentes kerítéseire gondolunk, melyek teljes mértékben időjárásállóak, így hosszú távon is képesek megőrizni az eredeti állapotukat, szépségüket. Ahogy pedig a nevük is sugallja nem kell velük sokat foglalkozni, így e tekintetben is tökéletes alternatívát jelentenek.

Ebben a cikkünkben ezekről a kerítésekről lesz szó kicsit bővebben, érdemes lesz velünk tartani!

A WPC kerítések nyújtotta előnyök

A WPC az angol Wood-Plastic Composite kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze és azt jelenti, hogy lényegében egy olyan kompozit alapanyagról van szó, ami többféle összetevőből áll. Egyrészt tartalmaz valamilyen faőrleményt, másrészt pedig valamilyen műanyagot (pl. PVC-t).

Tehát egy “keverékről” beszélünk, aminek köszönhetően a belőle készített kerítések mindkét anyag pozitív tulajdonságaival rendelkeznek. Nagyon dekoratív kinézetűek, modernek, stílusosak, ráadásul többféle kivitelben is elérhetőek, így tökéletesen passzolhatnak az otthonunkhoz.

Ugyanakkor az időtállóság tekintetében sem lehet rájuk panaszunk, kiválóan ellenállnak a külső hatásoknak beleértve az időjárási elemeket is, amik nem tudnak kárt tenni bennük. A telepítésük a moduláris felépítésből adódóan nagyon gyors, egyszerű, nincs szükség hozzá bonyolult asztalosmunkák elvégzésére.

Mit jelent, hogy a WPC kerítések gondozásmentesek?

A fából készített kerítésekkel szemben nincs szükség arra, hogy kezeljük a felületüket például festéssel, lakkozással vagy impregnálással. Később sem kell figyelemmel kísérnünk, hogy milyen változások állnak be a szerkezetükben, mert nem vetemednek, nem korhadnak, nem penészednek.

Természetes fahatású változatok is elérhetőek

Akkor is jó megoldások lehetnek, ha ragaszkodunk a fahatáshoz, ugyanis olyan változatokat is találunk, amelyek famintázattal vannak ellátva.

Látható tehát, hogy a gondozásmentes kerítések valóban remek alternatívát kínálnak, ha nem szeretnénk lemondani a fa nyújtotta esztétikumról, ugyanakkor az is fontos, hogy időtálló legyen a kerítésünk, és ne emésszen fel túl sok időt, energiát a karbantartása.

Amennyiben a saját szemünkkel is meggyőződnénk arról, hogy milyen sokféle változatban érhetőek el ezek a típusú kerítések, akkor nincs más dolgunk, mint felkeresni a WPC DECK weboldalát. Jó hír, hogy ugyanitt azokat a szakembereket is megtaláljuk, akikre bátran rábízhatjuk a telepítést.