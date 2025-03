Elhalálozás

Megszűnt dobogni a szív, mely értünk dobogott, megpihent egy dolgos kéz, mely értünk dolgozott.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, rokon, barát és jó szomszéd, a sepsimagyarosi születésű uzoni

SZABÓ GABRIELLA

(szül. KOVÁCS)

szerető szíve életének 93., özvegységének 27. évében 2025. március 24-én megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait március 27-én, csütörtökön 16 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4334276

Valaki örökre elment, hiába várod, de kincsként őrzöd szép emlékeidben, szemed lehunyva mindig megtalálod.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédi, rokon és jó szomszéd, a kilyéni

özv. VARGYASI ERZSÉBET

(szül. BÉRES)

életének 79., özvegységének 4. évében 2025. március 25-én rövid betegség után

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait március 27-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kilyéni ravatalozóháztól

a református temetőben.

Részvétfogadás 26-án, szerdán 17 órától, valamint a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4334277

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SZABÓ KLÁRA (szül. DIÓSZEGI) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház neurológiai osztálya munkaközösségének lelkiismeretes, fáradhatatlan munkájukért.

A gyászoló család

4334256

Megemlékezés

Hálával és szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára és déditatára, a pávai RÁCZ ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4334270

Drága nemes lelkű édesanyám, / Még most is szüntelen itt vagy velem, / Mint ahogy az egész életedben voltál, /Melyre most könnyezve emlékezem. / Mert ha néha-néha akaratlanul / meg is bántottalak, / De te voltál és maradtál / a legdrágább kincs nekem. (Háromszéki Béla Gyula) Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a március 26-án húsz éve elhunyt drága, nemes lelkű, önfeláldozó, ­kedves édesanyámra, ­FERENCZ MARGITRA

(szül. FAZAKAS).

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Örökre könnyes szemű

fia, Gyuszi

4334250

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. / Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zaláni születésű BENKŐ (KÁDÁR) OLGÁRA halálának ötödik évfordulóján. Áldott emlékét, jóságát, mosolyát mindig őrizni fogjuk szívünkben.

Szerető családja

1119959

Csillag volt ő, szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KERESZTES GYULÁRA, aki hat hete távozott az élők sorából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1119958