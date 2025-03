ALDOBOLY. Salamon Ferenc Mit neked, utókor emlékül átadok című könyvét ma 18 órától Aldobolyban a református egyház közösségi termében mutatják be.

TAMÁS DÉNES sepsiszentgyörgyi próza- és esszéíró, költő legfrissebb, A lazacok szeretkezése című verskötetének bemutatóját Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében tartják március 27-én, csütörtökön 17 órától. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Láng Zsolt marosvásárhelyi író lesz, elektromos gitáron közreműködik Tasnádi Miklós.

A KÖPEC PATAKÁTÓL AZ INN FOLYÓIG című, Benedek Pál székely határőr verses naplóját tartalmazó, a Zalánpatak Falumúzeumért Egyesület kiadásában megjelent kötetet mutatják be március 28-án, pénteken 18 órától a szörcsei imateremben, majd azt követi az 1918–1919-es Szörcsei Székely Hadosztály Bajtársak Egyesülete 107 éves zászlójának az avatása.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: március 27-én, csütörtökön 19 órától, a színházi világnapon a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar, Bodó Viktor rendezésében – a Sepsi Theatre Show Case keretében (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül); 29-én, szombaton 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 29-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven című produkcióját játssza, koreográfus: Eoin Mac Donncha – a Sepsi Theatre Show Case keretében (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Hitvilág

VÁR RÁD! A Sepsiszentgyörgyi III. Belvárosi Református Egyházközségben március 29-én, szombaton 17 órától rendezik meg az IKE és az Erdélyi Református Egyházkerület eseményét Vár Rád! címmel. Az alkalmon igét hirdet ft. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A zenei szolgálatot a Fundamentum, az Életrevaló és a Messzenhangzó zenekarok végzik. Az esemény után szeretetvendégségre várják a résztvevőket.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 7.30-tól nagyböjti ráhangoló, 8 órától szentmise Nyikómalomfalváról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Fájdalmas rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: Mariaradio.ro.

ÖNKÉNTESTALÁLKOZÓK. Ma 11 órától a sepsiszentgyörgyi stúdióban, 13 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-­plébánián lesz találkozó a Mária Rádió önkéntes munkatársaival.

Jakupcsek Gabriella Háromszéken

Jakupcsek Gabriella magyar újságíró, műsorvezető, tanár A napos B oldal – Van élet 40 után címmel tart könyvbemutatót, illetve előadást március 28-án, pénteken Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, valamint 29-én, szombaton 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Jegyek az in-time.hu oldalon kaphatóak.

Zene

MOZART VILÁGHÍRŰ SZONÁTÁI. Ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. szám) Alina Nauncef hegedűművész és Anca Preda zongoraművész Wolfgang Amadeus Mozart világhírű szonátáiból, zongorára és hegedűre írt műveiből játszik. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 20 lej értékben 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

TESZTOSZTERON-KONCERT. A Tamási Áron Színház színészeiből álló zenekar újabb koncerttel örvendezteti meg közönségét a színházi világnap alkalmából Sepsiszentgyörgyön a Bábel kiskultúrban március 27-én, csütörtökön 22.30-tól. Jegyek elővételben a helyszínen 9–15 óra között, 35 lejért kaphatók.

KÖKÉNY ATTILA énekes márciusi erdélyi koncertturnéja keretében Rakonczai Viktor zongoraművész és zenekaruk társaságában március 27-én, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lép fel. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Paddington Peruban (magyarul beszélő), 16.30-tól Kutyák az Operában (románul beszélő), 18 órától Hófehérke (magyarul beszélő), 18.15-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 20 órától Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 20.15-től Anora (román feliratos).

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban ma 17 órától levetítik a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar családi játékfilmet, majd közönségtalálkozóra kerül sor Mátray László színművésszel, a film egyik főszereplőjével. A jegy ára 20 lej, a diákjegy 10 lej, elővételben megvásárolható a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztárában. További információ a 0762 674 516-os telefonszámon.

Ingyenes ügyintézés Gelencén

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Gelencén a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Gidófalván és Étfalvazoltánban, csütörtökön Angyaloson és Fotosmartonoson. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Ma 8–15 óráig Gidófalván a 39–50. és a 241–256/A házszámok között, valamint Fotoson és Martonoson szünetel az ivóvízellátás.

SUGÁSFÜRDŐI TENISZPÁLYA. A Sepsi ReKreatív megnyitotta a sugásfürdői teniszpályát. Keddtől vasárnapig, naponta 11–21 óra között várják az érdeklődőket. Pályafoglalás és eszközbérlés a 0745 395 753-as telefonszámon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max patika (0267 312 049) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max gyógyszertár (0752 168 734) tart nyitva.

Hosszabbított nyitvatartás

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága az adófizetők figyelmébe ajánlja, hogy az első félévre kivetett helyi adókat és illetékeket március 31-ig lehet késedelmi kamat nélkül befizetni. Annak érdekében, hogy a zsúfolt hónapvégi időszakban megkönnyítsék a befizetéseket, a hivatal adóbegyűjtő pénztára hosszabbított órarenddel működik: március 27–31. között 8–18 óráig tartanak nyitva.

Kilencszázalékos kedvezményben részesülnek mindazon adófizetők, akik egész évi épület, terület és/vagy a szállítóeszközök után megállapított adójukat/illetéküket március 31-ig befizetik. A kedvezményben azon természetes és jogi személyek részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátrálékkal a helyi költségvetés felé. A fizetés az alábbiak szerint történhet: közvetlenül a pénztárnál, munkaidőben; gyorsan és biztonságosan online a ghiseul.ro oldalon; banki átutalással.