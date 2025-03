Kiállítás

DÍSZLET-MAKETT KIÁLLÍTÁS. A színházi világnap alkalmából ma 18 órától Bagossy Levente Jászai Mari-díjas dísz­lettervező díszlet-makett kiállításának megnyitójára kerül sor a Tamási Áron Színház előcsarnokában. A kiállítás a bukaresti Liszt Intézet és a Magyar Művészeti Akadémia partnerségében valósult meg, és több fontos rendezvényen is bemutatták már Bukarestben, Temesváron, Aradon, Nagyváradon és más erdélyi nagyvárosokban. A megnyitón Kósa András László, a bukaresti Magyar Kulturális Intézet vezetője mutatja be az érdeklődőknek a neves alkotó színpadterveit.

Zene

TESZTOSZTERON ZENEI ALAKULAT KONCERT. A Tamási Áron Színház színészeiből álló zenekar újabb koncerttel örvendezteti meg közönségét a színházi világnap alkalmából Sepsiszentgyörgyön a Bábel kiskultúrban ma 22.30-tól. Jegyek elővételben a helyszínen 9–15 óra között, 35 lejért kaphatók. A zenekar tagjai: Kolcsár József, Kónya-Ütő Bence, Fekete Zsolt, Márton Lóránt László és Zakariás Zalán, aki jelenleg a Győri Nemzeti Színház művészeti vezetője. További fellépők: D. Albu Annamária, Erdei Gábor, Korodi Janka, Nagy-Kopeczky Kristóf és Szakács László.

SZÉKELY ISTVÁN DALKÖR. Járom az utam...(Azok a ‘60-as évek) című előadásával lép fel április 5-én, szombaton 19 órától Lécfalván a kultúrotthonban a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör.

KÖKÉNY ATTILA énekes márciusi erdélyi koncertturnéja keretében Rakonczai Viktor zongoraművész és zenekaruk társaságában ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lép fel. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

AFRIKORA KVARTETT-EST. Africora Lamine, Lantos Zoltán, Hamadou Same és Malick Samb – egy est, ahol a hagyomány, a mozgás és a közösségi élmény egyesül az afrikai zene varázsával. Helyszín és időpont: április 27-én 20 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyár: 50 lej (készpénz), kapható a központi jegyirodaban.

RÁKÁSZ GERGELY Lords of the Organ – Classic Love című lemezbemutató koncertje május 16-án 19 órától hallható a sepsiszentgyörgyi Gyöngy­virág utcai református templomban. Jegyár: 55 lej (készpénz), megvásárolható a központi jegyiro­dában.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: ma 19 órától, a színházi világnapon a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar (rendező: Bodó Viktor) – a Sepsi Theatre Show Case keretében (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül); 29-én, szombaton 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 29-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven című produkcióját játssza, koreográfus: Eoin Mac Donncha – a Sepsi Theatre Show Case keretében (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Hófehérke magyarul beszélő és románul beszélő, 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték) és Az utolsó zsidó Párizsban (román feliratos – a Francia Filmfesztivál keretében), 20.15-től Grand Tour (román feliratos), 20.30-tól Tell Vilmos (magyar feliratos).

Hitvilág

EGYHÁZKÖZSÉGI LELKI NAP. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián március 29-én, szombaton 9.30-tól „Legyen meg a te akaratod!” (Mt. 6.10) mottóval tartanak egyházközségi lelki napot, amely közös ebéddel zárul. Jelentkezni az irodában vagy online, hozzájárulás: 10 lej/fő.

VÁR RÁD! A Sepsiszentgyörgyi III. Belvárosi Református Egyházközségben március 29-én, szombaton 17 órától rendezik meg az IKE és az Erdélyi Református Egyházkerület Vár Rád! című ifjúsági találkozóját és keresztyén zenefesztiválját. Az alkalmon igét hirdet ft. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A zenei szolgálatot a Fundamentum, az Életrevaló és a Messzehangzó zenekar végzi. Az esemény után szeretetvendégségre várják a résztvevőket.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Alzheimer kávézó programja március 28-án, pénteken 17 órától kezdődik a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthon nagytermében. Téma: Alzheimer kávézó a kór jobb megértéséért. Sok minden feledésbe merül, de az érzések átélése, emléke marad! Házigazda: Vetró-Bodoni Enikő szocális munkás, mentálhigiénés szakember.

Online előadás a mesterséges intelligenciáról

A Sepsi TeleTár szervezésében március 28-án, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Míves Ház előadótermében (Kós Károly utca 5A szám) A mesterséges intelligencia lehetőségei és veszélyei címmel tart online előadást Szemenyei Márton tanszékvezető, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense.

Hosszabbított nyitvatartás

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága az adófizetők figyelmébe ajánlja, hogy az első félévre kivetett helyi adókat és illetékeket március 31-ig lehet késedelmi kamat nélkül befizetni. Annak érdekében, hogy a zsúfolt hónapvégi időszakban megkönnyítsék a befizetéseket, a hivatal adóbegyűjtő pénztára hosszabbított órarenddel működik: március 27–31. között 8–18 óráig tartanak nyitva. Kilencszázalékos kedvezményben részesülnek mindazon adófizetők, akik egész évi épület, terület és/vagy a szállítóeszközök után megállapított adójukat/illetéküket március 31-ig befizetik. A kedvezményben azon természetes és jogi személyek részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátrálékkal a helyi költségvetés felé. A fizetés az alábbiak szerint történhet: közvetlenül a pénztárnál, munkaidőben; gyorsan és biztonságosan online a ghiseul.ro oldalon; banki átutalással.

Jakupcsek Gabriella Háromszéken

Jakupcsek Gabriella magyar újságíró, műsorvezető, tanár A napos B oldal – Van élet 40 után címmel tart könyvbemutatót, illetve előadást március 28-án, pénteken Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, valamint 29-én, szombaton 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Jegyek az in-time.hu oldalon kaphatóak.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Angyaloson és Fotosmartonoson, pénteken Sepsibodokon. Honlap: tega.ro.

SUGÁSFÜRDŐI TENISZPÁLYA. A Sepsi ReKreatív megnyitotta a sugásfürdői teniszpályát. Keddtől vasárnapig 11–21 óra között várják az érdeklődőket. Pályafoglalás és eszközbérlés a 0745 395 753-as telefonszámon.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A márciusi meghívott Sei­ko Tanazaki, aki A japán modernizmus, kelet és nyugat között a XIX. században címmel tart vetített képes előadást. A találkozóra március 29-én, szombaton 18 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében. Várnak minden érdeklődőt.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max patika (0267 312 049) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max gyógyszertár (0752 168 734) tart nyitva.