A fél gőzzel játszó bajnoki bronzérmes Sepsi-SIC a női kosárlabda Nemzeti Liga negyeddöntőjének második meccsén is legyőzte az Agronómia Bukarest együttesét, és ezzel sorozatban tizenegyedszer jutott be az élvonal legjobb négy csapata közé. A zöld-fehérek tegnap 81–49 arányban nyerték meg fővárosi kiszállásukat, és az elődöntőben azzal az Aradi FCC-vel találkoznak, amely szintén kettős diadallal búcsúztatta a Kolozsvári U alakulatát.

A két csapat pénteki meccsén egy kisebb sérülést összeszedő és most pihentetett Gereben nélkül lépett pályára Bukarestben a Sepsi-SIC, amely egy 12–2-es rohammal kezdte az Agronómia elleni kiszállását. Innen egy ideig felváltva pontoztak az együttesek, majd az első negyed végéhez közeledve itt is, ott is becsúszott némi hiba, de a zöld-fehérek végül 27–13-ra nyerték meg a játékrészt. A második szakaszban is a fél gőzzel kosárlabdázó háromszéki lányok irányították a küzdelmet, a 14. percben pedig Cătinean kosarával 32–16-ra vezetett az alapszakaszt a második helyen záró szentgyörgyi alakulat. A 17. percben Robinson süllyesztett el egy duplát, amivel Zoran Mikes tanítványai 20 pontos előnyre tettek szert (18–38). A nagyszünethez közeledve visszaesett a mérkőzés tempója, és a csapatok 25–44-es állásnál vonultak öltözőbe.

A térfélcsere után sem sokat változott a párharc képe, hiszen a Sepsi-SIC magabiztos teljesítménnyel kézben tartotta a küzdelmet, és különösebb megerőltetés nélkül menetelt idei tizenharmadik bajnoki sikere felé. Ezt a szakaszt is Johnson és társai kezdték jobban, és a 24. percben 31 pont volt a különbség a két együttes között (29–60). A biztos sikerrel a tarsolyukban a mieink még jobban visszakapcsoltak, és 37–67-es eredményről indult az egyoldalú találkozó utolsó negyede. Ebben ismét kiegyenlítettebb harc zajlott a pályán, az eredmény után futó házigazdák mindent megtettek, hogy megdobják az 50 pontot. A Sepsi-SIC végül 81–49-re nyerte meg a két gárda tizenhatodik egymás elleni meccsét, és kettős diadallal jutott az elődöntőbe. Itt az Aradi FCC lesz az ellenfele, amely a pénteki 90–50 arányú sikere után tegnap 78–43-ra győzte le a két háromszéki kosarast is foglalkoztató Kolozsvári U csapatát.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, negyeddöntő – 2. mérkőzés: Agronómia Bukarest–Sepsi-SIC 49–81 (13–27, 12–17, 12–23, 12–14).

Bukarest, Agronómia Terem. Mintegy 50 néző. Vezette: Claudia Patricia Handrea, Andrei Bădilă, Mihnea Anton. Agronómia Bukarest: Chițanu 2, Militaru 2, Teodosiu 6, Badi 12/3, Ghizilă 20/9–Manea, Carmaciu 4, Șipoș, Duță, Tenu 3. Edző: Iu­lian Florea. Sepsi-SIC: Armanu 8/6, Cătinean 12/6, Ro­binson 14/6, Mérész 20, John­son 18–Mikes, Belegante 6/6, Nemes 3/3, Toma. Edző: Zoran Mikes.