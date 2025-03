Elkezdődött a második színházi ShowCase

Az Andrei Mureșanu Színház és a Tamási Áron Színház által szervezett rendezvény tegnap kezdődött és április 3-áig tart, programja pedig a következő előadásokat tartalmazza: D. L. Abair és Neil LaBute: Oameni obişnuiţi (Vlad Massaci rendezése, az Andrei Mureşanu Színház előadása – március 26-án); W. Shakespeare: A vihar (Bodó Viktor rendezése, a Tamási Áron Színház előadása – március 27-én); Alexandra Felseghi: Lina (Adina Lazăr rendezése, az Andrei Mureşanu Színház előadása – március 28-án); Six out of Seven (Eoin Mac Donncha rendezése, az M Studio Mozgásszínház elő­adása – március 29-én); Tennessee Williams: Menajeria de sticlă (Alina Hiristea rendezése, az Andrei Mureşanu Színház előadása – március 30-án); Memetics (Sergiu Diţă rendezése, az Andrei Mureşanu Színház és a bukaresti Nemzeti Táncközpont mozgásszínházi előadása – március

31-én); Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba (Bocsárdi László rendezése, a Tamási Áron Színház előadása – április 1-jén); Homérosz Odüsszeája nyomán: Aşteptându-l pe Ulise (Cristina Juncu rendezése, az Andrei Mureşanu Színház koncertszínházi előadása – április 2-án); Elise Wilk: De trec codrii (Eugen Gyemant rendezése, az Andrei Mureşanu Színház előadása – április 3-án).

A szervező színházak román, magyar és angol nyelvű feliratokat biztosítanak valamennyi előadáshoz a technikai lehetőségek függvényében, és azt remélik, hogy a tavalyi kiadáshoz hasonló sikere lesz idén is a rendezvénynek mind a magyar, mind a román nyelvű közönség részéről. A Sepsi Theatre ShowCase előadásaira jegyek kaphatóak a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint online a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon.