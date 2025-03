Lebontották a kiégett házat

Mivel Kézdivásárhelyen az utóbbi pár évben ez volt a legnagyobb tűzeset, így elég sok bámészkodót vonzott a kiégett lakóház a Molnár Józsiás utcában. Sok arra járó nem zavartatta magát, hogy az elszenesedett gerendák bármikor összeroppanhatnak, voltak, akik kisgyereket kézen fogva bámészkodtak be a ház ablakain. A ház tulajdonosa még a közösségi hálón is felhívást tett közzé: ne közelítsék meg a házat, mert bármikor összeomolhat. A bajt megelőzendő gyorsan léptek, a hét első felében el is takarították a romokat, a kiégett ingatlanból mindössze egy habtéglából rakott fal maradt meg. Így viszont még jobban látszik, hogy a környék mekkora bajtól menekült meg: csak a tűzoltók munkájának és a szélcsendes időjárásnak volt köszönhető, hogy nem lobbantak lángra a szomszédban levő épületek. (bartos)