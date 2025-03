2024 februárjában 9544 utas használta a Brassó megyei repülőteret, idén februárban pedig 16 165 fő – tudatja a repülőtér Facebook-oldalán. A közlés szerint az utaslétszám alapján a vidombáki a 10. helyen áll a romániai repülőterek rangsorában, de a légi járművek mozgása tekintetében csupán a 13. helyet foglalja el, ami a hírt közlő Krónika szerint arra utal, hogy a kevés járat ellenére a repülők magas kihasználtsággal közlekednek. A portál megjegyzi: a növekedés annak ellenére következett be, hogy a repülőtérre kizárólag a magyar Wizz Air üzemeltet járatokat, és mindössze három célállomásra: Budapestre, Londonba és Dortmundba.

A repülőtér a teherszállításban is fontos szerepet játszik. Februárban összesen 73,36 tonna árut mozgattak meg, ami az 5. helyet biztosította az országos rangsorban. Ugyanakkor ez jelentős visszaesés az előző hónaphoz képest, amikor több mint 231 tonna rakományt kezeltek.

A vidombáki repülőtér növekvő forgalma azért is érdekes, mert egy nappal korábban jött a hír a Kolozsvár–Budapest légi járat felfüggesztéséről: a szintén magyar tulajdonban levő Aeroexpress Regional – ugyancsak a Krónika tudósítása szerint – ezt hétfőn jelentette be. A magyar főváros és a kincses város között 2022 szeptembere óta hetente háromszor működtetett repülőjárat felfüggesztése Románia schengeni csatlakozásával függ össze, a schengeni határ megnyitásával ugyanis januártól jelentősen megváltozott a járatok telítettsége – írja az Aeroexpress, amely azonban a közleménye szerint elkötelezett abban, hogy a járatot megújult formában a lehető leghamarabb újraindítsa. Budapestre 2023. március–június között a román AirConnect légitársaság is üzemeltetett járatokat Kolozsvárról, a következő időszakban azonban nem lesz közvetlen légi összeköttetés a két város között, pedig a Kolozsvár és a román–magyar határ közötti vasútvonal korszerűsítése miatt a nemzetközi vonatok kerülő útvonalakon közlekednek, így több órával megnőtt az addig is jelentős menetidő. (demeter)