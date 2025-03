Lassan a végéhez közeledik a 2024–2025-ös tanév, amely tele volt fennakadásokkal a Sepsi ISK számára, ezek közül a legjelentősebb a pénzhiány volt. „A tanügyminisztérium alárendelt intézménye vagyunk, és a minisztériumnak kellene biztosítania a forrásokat a versenyeztetésre. Ezt azonban vagy késve, vagy elégtelen mértékben teljesíti, emiatt sok esetben csak nagyon nehezen sikerült megoldanunk csapataink versenyeztetését. A legfontosabb azonban az, hogy a nehézségek közepette is eredményesek tudunk lenni” – mondta Nemes Áron, a megyeszékhelyi sportiskola igazgatója. Az általa vezetett tanintézmény a következő hónapokban birtokba veszi új székházának egy részét, így a továbbiakban modernebb környezetben fogják folytatni tevékenységüket. „Reményeink szerint ezt követni fogja a két sportterem befejezése is, és akkor sportolóink már jobb körülmények között készülhetnek. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala elindította azt a folyamatot, amelynek célja, hogy a sport­iskola átkerüljön a városi önkormányzat hatáskörébe. Nagy reményekkel várjuk ezt, és bízunk benne, hogy a versenyeztetésünk, az edzőtáborozásunk és egyáltalán az egész feltételrendszerünk javulni fog” – tette hozzá a szakember. Nemes egy harmadik újdonságról is beszélt: a Sepsi ISK arculatváltáson esik át, és készül az intézmény új honlapja is.

Mielőtt kibővítenék a jelenlegi öt sportágat, az igazgató azt tartja fontosnak, hogy első körben ezeket a sportágakat kellene megszilárdítani és jobb működési, valamint edzési feltételeket biztosítani. „Nyilván hosszú távon új sportágak bevonzása, felvétele is szóba jöhet, amennyiben a minisztérium is beleegyezik. A sportiskola abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindegyik sportágnak megvan helyi felnőttcsapatként a megfelelője, ezért a gyerekek számára biztosítani lehet az utat a felnőttcsapatokhoz. Időszerűnek látnám, hogy a helyi klubok közösen írjanak egy stratégiát, amely elősegíti a helyi fiatalok beépülését a felnőttcsapatokba. Itt nyíltan a női kosárlabdára gondolok. Fontos lenne arról is beszélni, hogy a helyi gyerekeknek milyen lehetőségeket tudunk biztosítani ahhoz, hogy helyben maradhassanak” – mondta a szakvezető.

A Sepsi ISK-nál jelenleg 404 gyerek sportol, akikkel 14 edző foglalkozik. A birkózó- és kézilabda-szakosztályban három-három, atlétikában és asztaliteniszben két-két, kosárlabdában pedig négy edző dolgozik. „Nyilván ez a gyerekszám csak papíron ennyi, mert az évközi fluktuáció miatt akár 500 is lehet. Mindenkit szívesen látunk, mert soha nem lehet tudni, kiből bújik elő a tehetség. Nyilván nem lesz mindenki élsportoló, de a mi feladatunk az, hogy a gyerekeket egészséges életmódra neveljük. Ha valakiből nem lesz sportoló, akkor is megmaradhat a sport világában, például jegyzőkönyvvezetőként, bíróként, vagy akár egy-egy klub szakmai stábját is erősítheti gyógytornászként vagy kinetoterapeutaként” – tette hozzá az igazgató. Nemes Áron úgy gondolja, hogy már az is nagy segítség lenne számukra, ha az ISK hatáskörébe tartozna az edzők kiválasztása és alkalmazása. „Jelenleg egy nagyon bürokratikus eljárásról van szó, ami nem biztos, hogy minden esetben jó. Azok az edzők, akik most a sportiskolánál dolgoznak, mind elhivatottak, szeretnek dolgozni. Mindent megtesznek azért, hogy eredményeket érjenek el, de ez a jelenlegi helyzetben nem mindig könnyű. Mindemellett meg kell találniuk azokat a gyerekeket, akikben megvan a tehetség, az elhivatottság és a kellő munkabírás, alázat ahhoz, hogy sportolókká váljanak. Sepsiszentgyörgyön erre kitűnő lehetőségek vannak, de csak abban az esetben, ha a helyi klubok közös koncepcióval és szoros együttműködésben dolgoznak a közös cél érdekében, és mindenki hozzáteszi a magáét, ahelyett, hogy saját érdekeit próbálná előtérbe helyezni. A sportágak napról napra fejlődnek, és együtt kell dolgoznunk, különben lépéshátrányba kerülünk” – jelentette ki Nemes.