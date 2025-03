Crin Antonescu támogatására kéri a magyarokat Kelemen Hunor

Az RMDSZ-elnöke az Erdély és Bánság minden tájáról összesereglett résztvevők előtt előbb románul, majd magyarul szólalt fel. Kijelentette: a romániai magyarok érdekképviselete Crin Antonescut támogatja a májusi elnökválasztáson, mert nyitott az ország valamennyi közösségével, egyesíteni akarja őket, nem pedig megosztani, és az államot akarja a polgárok szolgálatába állítani, nem fordítva. Leszögezte: a romániai magyaroknak olyan államfőre van szükségük, aki tiszteli ezt a közösséget. Kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a koalíció közös jelöltje ilyen elnök lesz. „Crin Antonescu az egyedüli jelölt, aki megértette, hogy Románia csak akkor lesz erős, ha erős közösségei vannak, és érvényesíti a közösségek érdekeit. Ő a párbeszéd embere, az együttműködésé. Nem kioktatni akar, hanem tisztelettel fordul felénk” – fogalmazott Kelemen Hunor. Véleménye szerint Románia a „történelem körfogalmába” érkezett, ahonnan nem minden kijárat vezet jó irányba, aki most irányt téveszt, az szerinte a múlt, a hanyatlás és az elszigetelődés felé viszi az országot. „A szabadság, az emberi méltóság, a kölcsönös tisztelet sosem jött Keletről. Sok éve, 35 évvel ezelőtt, a kommunizmus bukásakor közös választásunk volt, hogy országunknak a Nyugathoz kell tartoznia. Ez a célkitűzés ma is érvényes, akkor is, ha a Nyugat változik. Crin Antonescu elnöksége alatt nekünk azon kell lennünk, hogy előidézői legyünk a változásnak, nem csak egy perifériának, amely bármit elvisel” – hangoztatta, és arra biztatta a magyarokat, hogy május 4-én és 18-án szavazzanak Antonescura, hogy Románia és az erdélyi magyar közösség jó irányba induljon tovább a „körforgalomból”. „Barátaim, előre! Egy lépést se hátra!” – zárta beszédét az RMDSZ elnöke.

Crin Antonescu megköszönte a koalíciós pártok bizalmát, ugyanakkor azt állította: nem a kormánypártokat, hanem a romániai választókat akarja szolgálni, megválasztása esetén nem uralkodni, hanem vezetni fog. Rámutatott: az elnöknek nem szabad diktálnia, fenyegetnie, rákényszerítenie akaratát másokra, ezért ő nem csak az első számú politikusa, hanem első számú állampolgára akar lenni az országnak, aki példát tud mutatni a többi vezetőnek, a politikai pártoknak. Úgy értékelte: Európa bajban van, elvesztette önbizalmát, kívülről és belülről is támadják. A harc „Európa lelkéért” folyik, vélekedett az államfőjelölt, aki szerint eljött az ideje, hogy Románia legbecsesebb értékeivel, a hagyományai és hite erejével támogassa annak az Európának a talpra állását, amelytől az utóbbi évtizedekben oly sok támogatást kapott nemcsak pénzalapok, hanem képzések, a román diaszpóra által betöltött munkahelyek, szakértők formájában.

A Románia, előre választási szövetség regionális kampányrendezvényén többek között Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, Cătălin Predoiu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ideiglenes elnöke és Vasile Dîncu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) alelnöke (Marcel Ciolacu pártelnök nem volt jelen) biztatta arra a választókat, hogy Crin Antonescu volt PNL-elnökre adják voksukat a májusi elnökválasztáson, amelyen 11 jelölt indul. A kormánykoalíció közös jelöltjén, Crin Antonescun kívül négyen függetlenként pályáznak az államfői tisztségre – Nicușor Dan bukaresti főpolgármester, Victor Ponta volt szociáldemokrata kormányfő és a párt Dâmbovița megyei szenátora, John Ion Banu-Muscel Amerikából hazatért üzletember, illetve Daniel Funeriu volt demokrata párti tanügyminiszter –, ketten ellenzéki pártok elnökeiként – Elena Lasconi az USR, George Simion az AUR részéről – és szintén négyen – Cristian Terheş (PNCR), Lavinia Şandru (PUSL), Silviu Predoiu (LAN), Sebastian Constantin Popescu (PNR) – a parlamentbe be nem jutott alakulatok támogatásával. A kampány hivatalosan április 19-én kezdődik.