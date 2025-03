Másodszor is nekifut Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Stadion utcai sportbázis megszerzésének: a helyi tanács márciusi soros ülésén úgy döntött, hogy újra benyújtják az igénylést a kormánynak. Ugyanakkor a Bánki Donát utcai sporttelep felszámolását is kérik.

A Stadion utcai sportbázis határozatának elfogadása előtt Antal Árpád polgármester röviden felelevenítette az eddig történteket: a focipályát, sportcsarnokot és sportszállót magában foglaló sportbázist 2018 decemberében adta át a kormány a városnak, csakhogy ez a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumának nem tetszett, formai okokra hivatkozva (hogy nem szerepelt a kormányülés előzőleg közzétett napirendjén a tervezet, illetve hogy túlságosan rövid ideig bocsátották közvitára) megtámadták a kormányhatározatot, és 2024-ben jogerősen meg is nyerték a pert. Így az önkormányzat 2025-ben papíron visszaadta a létesítményt a kormánynak, amely azonban továbbra is azzal ért egyet, hogy a városé legyen, és ezúttal az RMDSZ miniszterei gondoskodni fognak a megfelelő előkészítésről, kétszer olyan hosszú közmeghallgatást fognak meghirdetni. Addig is a Sepsi ReKre­atív Rt. működteti az egészet, ahogy eddig tette.

Egy másik határozattal a Bánki Donát utcai kisebb sporttelep rendeltetésének megváltoztatását is kéri Sepsiszentgyörgy a kormánytól. Ez az érvényes törvények szerint akkor lehetséges, ha épültek más sportlétesítmények, ezt a feltételt azonban teljesítette a város, az elmúlt években több új, sportcélú beruházást adtak át a közönségnek – emlékeztetett Antal Árpád, aki azt is elmondta, hogy a piac szomszédságának átrendezésére már elfogadott városrendezési terve van az önkormányzatnak: a Multi-trans és a Közüzemek székhelyének a szépmezői ipari parkba való költöztetésével és a sporttelep felszámolásával megürülő területen meghosszabbítják a Nicolae Iorga utcát a Bánki Donát utcáig, vásárcsarnokot, emeletes parkolóházat és vállalkozói inkubátorházat fognak építeni, így teljesen megújul és átalakul a belvárosnak ez a része is.