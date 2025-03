Az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy megkezdődjön a Kézdivásárhely és Kézdiszentlélek közé tervezett bicikliút építése. A két település közösen pályázott erre a beruházásra, a Perkő alatti település már korábban megkötötte a maga szerződését, a napokban pedig Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere is ellátta kézjegyével a céhes város részét tartalmazó megállapodást.

A forgalom biztonságosabbá tételéért a kézdivásárhelyi városháza több irányba is bicikliutakat tervez kiépíteni. Szó esett arról, hogy Szentkatolna, illetve Nyujtód felé is készülne a kétkerekűek számára fenntartott út. Minden esetben fontos lenne, hogy a céhes város és a települések közt biztonságosan lehessen biciklivel közlekedni: az említett útszakaszok nagyon forgalmasak, különösen a Nyújtód felé vezető 11-es országút, ahol naponta több ezer autó halad át. A Kézdiszentlélek és Kézdivásárhely közötti részen is voltak a korábbi években balesetek, a biciklisgázolások közt sajnos volt halálos kimenetelű is.

Bokor Tibor polgármester elmondta: korábban Balogh Tibor kézdiszentléleki polgármestert már hívták a fővárosba a finanszírozási szerződést aláírni, őt ehhez képest később rendelték Bukarestbe. „A beruházás ránk eső értéke 4,1 millió lej, amiből körülbelül 900 ezer lej az önrész. Várjuk, hogy Kézdiszentlélek kezdje el a csatornahálózat kiépítését, a vezeték azon a vonalon fog elhaladni, ahol a bicikliút is lesz. Azt is szeretnénk, ha ez a munkálat Kézdivásárhely irányából kezdődne, hogy ezzel párhuzamosan – a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően – az út építése is megkezdődne” – magyarázta az elöljáró. Kifejtette: a tervben szerepel az is, hogy a bicikliút éjszakai világítással rendelkezzen, ennek a teljes költsége mintegy egymillió lejre rúgna.