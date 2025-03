♦ Április 3-án, csütörtökön 18 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Tamás Dénes költő, próza- és esszéíró, egyetemi tanár (Sepsiszentgyörgy) bemutatja A lazacok szeretkezése című, idén megjelent verseskötetét. A szerző beszélgetőtársa: Csog Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Barót). Elektromos gitáron közreműködik: Tasnádi Miklós. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház elő­adásai a Sepsi Theatre Show Case keretében: ma 19 órától a nagyteremben színpadra épített nézőtérrel Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba, rendező: Bocsárdi László. z Április 5-én, szombaton 19 órától (bemutató) és 6-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló előadása (korhatár: 18 éven felülieknek).

KOVÁSZNA. Az ötödik bérletes előadás Kovásznán a Városi Művelődési Házban ma 19 órától: Liselotte és a május – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vendégjátéka, rendező: Harsányi Zsolt. Szabadeladásban is lehet jegyet vásárolni 30 lejért. Jegyek elővételben a jegypénztárban 8–15 óráig (telefon: 0762 674 516).

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház a Sepsi Theatre Show Case részeként a következő előadásokat játssza: április 2-án, szerdán 19 órától Homérosz Odüsszeája nyomán: Aşteptându-l pe Ulise – koncertszínházi előadás Cristina Juncu rendezésében, április 3-án, csütörtökön 19 órától Elise Wilk: De trec codrii Eugen Gyemant rendezésében.

SZŰCS NELLI ÖNÁLLÓ ESTJE. Fedák Sári (1879–1955) a magyar színjátszás legnagyobbjai közé tartozott, igazi primadonna volt, akit nemcsak Pesten ünnepeltek, hanem külföldön is, fellépései során eljutott Bécsbe, Berlinbe, Párizsba, Londonba és New Yorkba is. Életéről Szűcs Nelli színésznő, a budapesti Nemzeti Színház Jászai-díjas, érdemes és kiváló művésze készített egyéni előadást, melyet a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Carola Egyesület közreműködésével a Tamási Áron Színház nagytermében is bemutat április 3-án, csütörtökön 19 órától és április 4-én, pénteken 12 órától. Rendező: Dávid Zsuzsa és Szűcs Nelli.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon kaphatóak.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egy­házközség könyvtártermében.

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT. Ma és kedden 19 órától jubileumi triduum, lelkigyakorlat lesz a sepsiszentgyörgyi Csíki utcai Szent Gellért-templomban; április 2–4. között a 19 órától kezdődő szentmisék részeként nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor a sepsibükszádi katolikus templomban. A missziót László Attila, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa tartja.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Ki­rály-plébániaközpont nagytermében április 3-án, csütörtökön 19 órától Tulit Éva és Tulit Zsombor előadást tart 9 hónap a Selyemúton lakóautóval, gyerekekkel címmel.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Április 11-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban bemutatót tartanak. A Tükör című új néptáncszínházi előadás ifj. Zsuráfszky Zoltán rendezésében kerül színre, a premiert követően pedig április 14-én, hétfőn és 15-én, kedden 19 órától lesz újra látható. S Április 16-án, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban: Ritka magyar – az Udvarhely Néptáncműhely vendég­előadása. S A Háromszék Táncszínház előadásaira és az Udvarhely Néptáncműhely vendégjátékára jegyek a központi jegyirodában kaphatók hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefonos helyfoglalás: 0267 312 104.

Zene

KONCERTEK A KÁLNOKY-KASTÉLYBAN. Miklósváron a Kálnoky-kastély borospincéjében április 5-én, szombaton 16 órától koncert proseccóval és 19 órától koncert vacsorával egybekötve. A Jean-Pierre Jeunet rendezte Amélie csodálatos élete (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) filmzenéin keresztül idézik meg a film fő témáit, az egyéni sorsokat, apró boldogságokat, a téren és időn átívelő szeretetet. Yann Tiersen egyedülálló zeneiségét Szőcs Botond zongoraművész és Ferencz Tihamér csellóművész idézi meg. A koncertekre jegyek az eventim.ro oldalon válthatók előzetesen. • A koncertek előtt, 15 órától vezetett kastélylátogatáson is részt lehet venni. A múzeumi túrára kizárólag a helyszínen lehet befizetni (jegyár: 30 lej). További részletekről érdeklődni és foglalni a reservations@transylvaniancastle.ro e-mail-címen lehet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Hófehérke (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18.30-tól Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm) és A brutalista (magyar feliratos), 20.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték).

JEGYVÁSÁRLÁS. Mától a honlap karbantartási munkálatai miatt a sepsiszentgyörgyi Művész mozi oldalán nem lesz lehetőség online jegyvásárlásra, a jegyek kizárólag a mozi pénztárában válthatóak ki a nyitvatartási időben. Helyfoglalásra a karbantartás ideje alatt is van lehetőség, legtöbb 4 helyet lehet online foglalni, de a jegyeket személyesen a pénztárnál kell kiváltani legkésőbb 40 perccel a film kezdése előtt. A jegypénztár 10–13 és 15–21 óráig tart nyitva; telefonos helyfoglalás (a nyitvatartási idő alatt): 0787 526 102.

Kerekasztal-beszélgetés Kézdivásárhelyen

A tizenötödik Tavaszi Zöld Napok részeként április 4-én, pénteken 14.30-tól a Civilek Háromszékért Szövetség és a Zöld Nap Egyesület kerekasztal-beszélgetésre vár minden civil szervezeti képviselőt és érdeklődőt. Témák: Europe for Citizens – Networks of Towns projektismertető – egyeztetés a IV. Online Ébredés Konferenciáról; aktuális pályázati kiírások; melyek azok a problémák, nehézségek, amelyekkel a helyi civil szervezeteknek szembe kell nézniük; Háromszéki civil katalógus frissítése; eseményszervezés, népszerűsítés. Az esemény meghívottja Dósa Csaba, a kézdivásárhelyi Tourinfo iroda vezetője. Bővebben a zoldnap.info-n.

Asztalitenisz-bajnokság

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben az önkormányzat sportirodájával április 5-én, szombaton 11 órától a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban amatőr sportolók számára asztalitenisz-bajnokságot szervez a tizenötödik Tavaszi Zöld Napok keretében. A következő korosztályok jelentkezhetnek: 2017/2016-ban, 2015/2014-ben, 2013/2012-ben, 2011/2010-ben születettek, valamint ifjúságiak és felnőttek. A fiúk és a lányok külön kategóriában szerepelnek, a mérkőzések pedig hat asztalon zajlanak. Benevezni a helyszínen az esemény előtt lehet, a részvétel ingyenes.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kálnokon és Sepsikőröspatakon, szerdán Sepsikőröspatakon. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. A szentkirályi nyomásfokozó új vezetékre való csatlakoztatása miatt Sepsiszentkirályban április 3-án, csütörtökön 8-tól 16 óráig szünetel az ivóvízellátás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, április 5-én és 6-án kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm patika (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár tart nyitva.