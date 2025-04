A nemzetközi versenyeken 16 országból 55 sportoló tette próbára magát. Az időjárás nem kedvezett, mivel esett az eső, azonban a pálya kitűnő volt, ugyanis a só megtette hatását, így a szervezők a betervezett három helyett két napba sűrítették össze az eseményt. Első nap három műlesikló futamot rendeztek, második nap a nőknek sikerült a betervezett három viadalt teljesíteni, viszont a férfiaknak csak kettőt tartottak. A Nemzetközi Síszövetség (FIS) naptárában szereplő megmérettetéseken a remekül teljesítő Zöld Róbert egyszer győzött, egyszer a dobogó második és háromszor a harmadik fokára állhatott. A 16 éves Rareș Hinti legjobb eredménye a 12. helyezés volt, ezenkívül egyszer a 17., kétszer a 18. és egyszer a 19. helyen végzett.

Bocz Attila edző elmondta, immár hivatalosan is véget ért az idény, ellenben egy kis pihenő után kezdik a felkészülést Ausztriában, utána pedig a nyáron két hosszabb edzőtábor következik fedett pályán Litvániában. Ősszel indítják a nemzetközi viadalok sorozatát ugyancsak a balti országban található Snow Arénában. A sepsiszentgyörgyi szakember hozzátette, a csapat nagyszerűen teljesített a szezonban, mindegyik korosztályon meglátszott a tavalyi hasznos felkészülés eredménye. Kiemelte, a román országos bajnokságon a felnőttmezőnyben Zöld Róbert ezüstérmet szerzett műlesiklásban, Rareș Hinti alpesi összetettben két ezüst-, óriás-műlesiklásban pedig két bronzérmet nyert, míg Szabó Aliz harmadik lett, illetve Páll Andor ötödikként zárt.

Zöld Róbert az idényben mindegyik FIS-versenyen a legjobb tízben végzett, ráadásul hatszor a dobogóra is felállhatott, valamint Rareș Hinti az országos futamokról három első és két második helyezést szállított. Szabó Aliz két fronton is harcolt a szezonban, a román kadett bajnokságban és a Mini Kupában is próbára tette magát, utóbbiban az összetettet a második helyen zárta. A bajnoki viadalokat két első, két második és két harmadik helyezéssel fejezte be, a Román Kupában pedig második lett. Páll Andor ötödikként, Bocz Gergő tizedikként végzett a kupasorozatban. Bocz Attila szerint az utánpótláskorú sízők kitartó munkája a folytatásban meghozza gyümölcsét, hiszen a fejlődésük nagyon jó ütemben halad.

Eredmények: * Bosznia-Hercegovina FIS-versenye, első műlesiklás: 1. Roman Cibelenko (Ukrajna) 55.11 másodperc, 2. Maximilian Mihály (Németország) 56.04, 3. Zöld Róbert (Románia) 56.22; második műlesiklás: 1. Schneider Milán (Magyarország) 55.27, 2. Ștefan Tudoran (Románia) 55.37, 3. Zöld Róbert 55.39 * Guinea-Bissau FIS-versenye, első műlesiklás: 1. Roman Cibelenko 53.96, 2. Zöld Róbert 54.82, 3. Mánya Szilas (Románia) 55.04; második műlesiklás: 1. Roman Cibelenko 55.08 másodperc, 2. Maximilian Mihály 55.21, 3. Zöld Róbert 56.06 * Románia FIS-versenye: 1. Zöld Róbert 56.84, 2. Schneider Milán 56.93, 3. Maximilian Mihály 57.26. (miska)