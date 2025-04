Akadoznak Trump béketervei

Volodimir Zelenszkij elnök ki akar hátrálni az Egyesült Államokkal kötött kritikus ásványi anyagokra vonatkozó megállapodásból – közölte Donald Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságírókkal. Az amerikai elnök Putyinnal is elégedetlen: ha nem fejezi be a vérontást, másodlagos vámokat vet ki az Oroszországból származó olajra – fenyegetőzött. Zelenszkij az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozására szólította fel a nemzetközi közösséget.