SZŰCS NELLI ÖNÁLLÓ ESTJE. Fedák Sári (1879–1955) a magyar színjátszás legnagyobbjai közé tartozott, igazi primadonna volt, akit nemcsak Pesten ünnepeltek, hanem külföldön is, fellépései során eljutott Bécsbe, Berlinbe, Párizsba, Londonba és New Yorkba. Életéről Szűcs Nelli színésznő, a budapesti Nemzeti Színház Jászai-díjas, érdemes és kiváló művésze készített egyéni előadást, melyet a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Carola Egyesület közreműködésével a Tamási Áron Színház nagytermében is bemutat április 3-án, csütörtökön 19 órától és április 4-én, pénteken 12 órától. Rendező: Dávid Zsuzsa és Szűcs Nelli.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház elő­adásai a Sepsi Theatre Show Case keretében: április 5-én, szombaton 19 órától (bemutató) és 6-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló előadása (korhatár: 18 éven felülieknek).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon kaphatóak.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sSoha – Visky András Megöltem az anyámat című identitásjátéka alapján készült előadás, Daróczi Klarissza egyéni játéka április 11-én, pénteken 18 órától látható a Cimborák Bábszínház sepsiszentgyörgyi stúdiótermében. Ajánlott életkor: 14–99 év. Érdeklődni, foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon lehet Szabó Emesé­nél. Jegyár: 10 lej.

Zene

OLIMPIKONOK HANGVERSENYE. Ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Zeneház, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) a Plugor Sándor Művészeti Líceum zeneszakos diákjai lépnek fel: Nikula Dávid (klarinét), Pap Csenge Dorottya (gitár), Hodor Balázs (klasszikus magánének). Szak-, illetve felkészítő tanárok: Gábor Szabolcs, Filip Zsombor és Sebestyén-Lázár Enikő. Zongorakíséret: Kőmíves-Bokor Zsuzsa és Bende Arnold. Műsoron: Cyrille Rose, Franz Krommer, Luis Cahuzac, Hei­tor Villa Lobos, Agustin Barrios Mangoré, Ferdinando Carulli, Johann Sebastian Bach, Pjotr Iljics Csajkovszkij, Carl Maria von Weber és Nicolae Bretan műveiből. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651), a jegy ára 10 lej.

Tánc

HARGITA SZÉKELY NÉPTÁNCSZÍNHÁZ. Április 8-án, kedden 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a csíkszeredai Hargita Székely Néptáncszínház bemutatja Toldi című elő­adását. Rendező-koreográfus: Kelemen Szilveszter, társrendező: Fazakas Misi. Jegyár: 20/30 lej. Jegyek válthatók a Vigadó jegypénztárában hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 10–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefon­számon.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola fotószakos hallgatói megörökítették a Diótörő c. előadásuk legemlékezetesebb pillanatait. Erről az eseményről lesz szó és nyílik fotókiállítás csütörtökön 18 órától a Tein Teaházban. A részletes program: beszélgetés Cseke Ágnes balett­oktatóval; zenei előadást tart Mátyás Attila III. éves zongoraszakos diák; élményeikről számolnak be Beke Emese, Veres Katalin, Balázsi Hunor, Károly Béla, Székely Szabolcs diákok, a kiállítást megnyitja Huszár Szilamér, az intézmény fotószakosztályának koordinátora.

Tortoma Önképzőkör

Április 3-án, csütörtökön 18 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Tamás Dénes költő, próza- és esszéíró, egyetemi tanár (Sepsiszentgyörgy) bemutatja A lazacok szeretkezése című, idén megjelent verseskötetét. A szerző beszélgetőtársa Csog Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Barót). Elektromos gitáron közreműködik Tasnádi Miklós. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT. Április 2–4. között a 19 órától kezdődő szentmisék részeként nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor a sepsibükszádi katolikus templomban. A missziót László Attila, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa tartja.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániaközpont nagytermében április 3-án, csütörtökön 19 órától Tulit Éva és Tulit Zsombor előadást tart 9 hónap a Selyemúton lakóautóval, gyerekekkel címmel.

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK. A Romániai Mária Út Egyesületnek olyan önkéntesekre van szüksége, akik a jelzéseket festenék, a pihenőhelyeket gondoznák vagy a zarándokokat segítenék. Jelentkezni az egyesület Facebook-oldalán megadott önkéntes jelentkezési űrlap kitöltésével lehet vagy személyesen a 0728 830 750-es telefonszámon Mikó Hunornál.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök (magyarul beszélő), 16.30-tól Hófehérke (románul beszélő), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.30-tól Ki hitte volna (román feliratos), 20.15-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték) és Tell Vilmos (magyar feliratos). ♦ A honlap karbantartási munkálatai miatt a sepsiszentgyörgyi Művész mozi oldalán nincs lehetőség online jegyvásárlásra, jegyek kizárólag a mozi pénztárában válthatóak. Helyfoglalásra azonban a karbantartás ideje alatt is van lehetőség, legtöbb 4 helyet lehet online foglalni (a jegyeket mindenképp személyesen a pénztárnál kell kiváltani legkésőbb 40 perccel a vetítés kezdése előtt). A jegypénztár 10–13 és 15–21 óráig tart nyitva; telefonos helyfoglalás (a nyitvatartási idő alatt): 0787 526 102.

VIGADÓ MOZI. Ismét magyar sikerfilmet nézhetnek meg az érdeklődők Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében: ma 19 órától Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című filmjét vetítik. Jegyár: 20 lej, jegyet váltani online is lehet az in-time.hu oldalon. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefon­számon.

Nyílt nap a kutyamenhelyen

A Szépmezői Kutyamenhelyen április 5-én, szombaton újra nyílt napot tartanak 10-től 15 óráig. Az érdeklődők lehetőséget kapnak arra is, hogy sétáljanak a kutyákkal, de a fő cél az örökbe adás. Jelenleg a 145 férőhelyből 134 foglalt, de ez pillanatok alatt változhat, hiszen ebben az időszakban jelennek meg a gazdátlan vagy gazdáik által kirakott kölyökkutyák. Az örökbefogadáshoz továbbra is csak személyi igazolvány szükséges, a folyamat ingyenes, az örökbe adott kutyákat ivartalanítják, oltják és csipezik.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm patika (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár tart nyitva.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Sepsikőröspatakon, csütörtökön Sepsibükszádon. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. A szentkirályi nyomásfokozó új vezetékre való csatlakoztatása miatt Sepsiszentkirályban április 3-án, csütörtökön 8-tól 16 óráig szünetel az ivóvízellátás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, április 5-én és 6-án kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.