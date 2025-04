A sepsiszentgyörgyi csapat legutóbb február végén győzött az élvonalbeli bajnokságban, azóta egyszer döntetlent játszott és háromszor kikapott. Egyelőre a vezetőedzőcsere sem hozta meg a várt eredményt, múlt pénteken Dorinel Munteanu fiaskóval mutatkozott be, miután a háromszéki együttes a második hazai mérkőzését is elbukta az alsóházban. A tapasztalt szakembernek nem sikerült felráznia a labdarúgókat az FC Hermannstadt elleni összecsapásra, azonban azt ígérte, hogy közösen kilábalnak a gödörből. Az újabb vereséggel a háromszéki alakulat a negyedik helyre csúszott, immár négy pont a hátránya az éllovas nagyszebeni gárda mögött, ellenben hátrafelé is kell tekintenie.

„Nem vonhatunk le következtetéseket Dorinel Munteanu első mérkőzése után. El kell ismernünk, hogy az FC Hermannstadt jobb volt nálunk és megérdemelten nyert. Bízunk a vezetőedzőben, és abban, hogy az FC Petrolul Ploiești elleni találkozón más lesz a játékosok hozzáállása. Szeretném, ha elkezdenénk pontokat gyűjteni, mert az elmúlt időszakban csak veszítettünk, ezért ideje visszatérnünk a győztes útra. Ha így folytatjuk, nagy gondban leszünk a kiesés elkerülésével. Úgy gondolom, az új szakember érkezésével némi változás is bekövetkezett, viszont ezt a pályán is látnunk kellene, nem csak edzéseken” – nyilatkozta a bukaresti sportsajtónak Diószegi László klubelnök.

A Sepsi OSK legközelebb pénteken 20.30-tól az FC Petrolul Ploiești vendégeként játszik, aztán április 12-én, szombaton az FC Farul Constanța látogat Sepsiszentgyörgyre. Ezt követően Dorinel Munteanu legénysége az Aradi UTA ellen lép pályára a Maros-parti városban, majd a piros-fehér mezesek a Galaci Oțelul együttesét fogadják. A székelyföldi gárda május elején a Jászvásári Poli alakulatához utazik, ezután hazai környezetben küzd a három pontért az FC Botoșani csapatával, az alsóházi rájátszást pedig az Unirea Slobozia otthonában zárja. (miska)