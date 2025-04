Elismerés Both Noémi Zsuzsannának

Előző írásunk

A helyi tömegszállítási vállalat, a Transloc Rt. egyik buszát az elmúlt két hétben kétszer rongálta meg ismeretlen tettes. Első alkalommal március 17-e éjjelén parittyázta be az állomáson lévő busz két ablakát, majd 30-án sötétedés után az egyik oldalablakát lőtte be csapágygolyóval. Nagyobb kamasz – hiszen ők már sötétedés után is kijárhatnak otthonról –, esetleg néhány sör felhajtásától bátorságot kapó fiatal felnőtt lehet a tettes. Nem egyszerű csínytevésről van szó – állítja Benedek Csaba igazgató –: az okozott kár megközelíti a tízezer eurót.