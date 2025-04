Drámaírók felolvasása

Felolvasó turnén vesz részt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős drámaíró osztálya, akik Sepsiszentgyörgyre is ellátogatnak, ahol ma este 7 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában mutatják be írásaikat. A dráma nyomában című rendezvényre mindenkit szeretettel várnak, aki érdeklődik a drámaírás, kortárs drámák vagy a Művészeti Egyetem képzései iránt.

A szerzők saját szövegeiket olvassák fel, a felolvasás után pedig a párbeszédre is nyitottak, készséggel válaszolnak az érdeklődők kérdéseire. A drámaírói képzés végzős hallgatói és drámaszövegeik címe: Antal-Gászpor Adrienn: Senki gyermekei, Borcsa-Bodolai Balázs: Esmének - XOXO + @?$!, Horváth Lilla Holly: Alpinisták, Marton Orsolya: Hosszú kávé tejjel, Oltean Márk: Uphill Descent, Sándor Emőke Orsolya: Sakk. Osztályvezető tanárok: Albert Mária és Kárpáti Péter, közreműködik Kitay Levent, a mesteri színész szak elsőéves hallgatója.

A fiatal drámaírók és mentoraik egy Szép Ernő-idézetet választottak az esemény mottójának: „Hogyhogy mit szakítanak. Egymást. Vagyis egyik is, másik is szakít. Mindenki magát szakítja. Elszakítják magukat... Van, hogy az egyiknek már elég volt, a másik meg még folytatná. Na, akkor baj van. Esetleg dráma lesz belőle.” A felolvasó turné állomásai: Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Budapest, ahol több helyszínen is bemutatják írásaikat.

Áprilisban a Művészeti Egyetem A két Korea újraegyesítése című, Porogi Dorka által rendezett előadását is turnéra viszik. Budapest, Miskolc, Szatmárnémeti, Temesvár és Nagyvárad után április 14-én Sepsiszentgyörgyön, 15-én pedig Kézdivásárhelyen lépnek fel a marosvásárhelyi színisek. (nbs)