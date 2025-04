Mint minden egyéb, a böjtölési szokások is változnak, alakulnak az idő múlásával. Nagyszüleink valószínű, hogy még hitbéli megfontolásból böjtöltek, ami a vallási ünnepre való ráhangolódás egy formája volt. Manapság különféle irányzatok vagy „trendek” is – az egészséges táplálkozásra hivakozva – javasolnak számtalan böjtölési módot, ilyenek pl: léböjt, időszakos böjtölés stb. Ezek – a hagyományosnak számító hús megvonásán túl – inkább méregtelenítés vagy fogyás céljából terjedtek el.

Bármi legyen is a cél a böjttel, megköveteli a ráfigyelést, a tudatosságot. Bármiről is lemondani vagy ételt/italt mellőzni – még ha csak időszakosan is – pozitív hatása lehet. Az egészségügyi okokon túl lelki hozadéka is van. Hiszen a valamiről lemondás önmegtartóztatást és figyelmet igényel. Továbbá edzi az akaratot, gyakorolható ezáltal az elengedés, de akár a mértékletesség is. Ezáltal feléleszthető a belső érzékenység, a befelé figyelés, illetve a „felfelé figyelés” is – Isten, Gondviselés, felettes én felé (kinek-kinek saját hitrendszere szerint).

Az emberi erények gyakorlása, a belső (lelki) munka során a fókusz a külsőségekről átkerül önmagunk megfigyelésére, így mélyül az önismeret, az ember megismerheti határait és korlátait, s akár túl is nőhet rajtuk. Mindenképp egy komfortzóna elhagyását jelenti, ami új ismereteket, felfedezéseket adhat önmagunkról, így nő az önbecsülés, az önbizalom, az önmagunkba vetett hit, hogy „képes vagyok”. E folyamat – mondhatni – következménye a pozitív szemléletmód, mely erővel ruház fel és cselekvésre késztet, amit céljaink elérésére irányíthatunk. Nem utolsósorban erősödik a kapcsolat a test és lélek között, ami által közelebb lehet kerülni a szellemhez, Istenhez.

Böjt által méregtelenítve testet és lelket, megnyílva magasabb erőknek – legyen ez hit Istenben, a Gondviselésben – találjuk meg embertársaink felé is a békés együttélés lehetőségeit. S így válhat igazzá, hogy „ép testben ép lélekkel” egészségesebb az élet.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó