„Az Európa Tanács kisebbségvédelmi eszközei, a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartája a mai napig a legfontosabb európai kisebbségvédelmi eszközök. A kisebbségi témakörben, amelyet az Európai Unió sajnos egyelőre elhanyagol, az ET közgyűlése nagyon sok tapasztalatot tudna átadni” – mondta el Vincze Loránt.

„Arra kértem az Európa Tanács főtitkárát, hogy az intézmény ismét tűzze napirendjére, emelje a tanács prioritásai közé a kisebbségi jogokat, hiszen azt éreztük, hogy az elmúlt években ezt a témát elhanyagolták” – számolt be Vincze Loránt az Alain Bersettel folytatott kedd délutáni találkozójáról.

A találkozón Vincze Loránt rámutatott, hogy a két intézmény közötti Egyetértési Megállapodás felülvizsgálata lehetőséget teremtene arra, hogy a kisebbségek védelme nagyobb hangsúlyt kapjon. „Az Európa Tanács mindig élen járt a kisebbségi jogok védelmében, ezért fontos lenne, hogy az EU és az ET közötti együttműködés ezt a tudást és tapasztalatot jobban hasznosítsa” – emelte ki a FUEN elnöke. Alain Berset főtitkár megerősítette, hogy prioritás számára egy stabil és hatékony együttműködés kialakítása az Európai Unióval, és természetesnek tartja azt, hogy abban a kisebbségi jogok kiemelt helyet kapjanak.

Az Európai Parlamentben a Kisebbségi Intergroupot elnöklő erdélyi politikus javasolta egy kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoport létrehozását az ET Parlamenti Közgyűlésében, amely segíthetne abban, hogy a kisebbségi kérdéskör nagyobb figyelmet kapjon. Szóba került Moldova, Ukrajna és a Nyugat-Balkán országainak uniós csatlakozási folyamata is. Vincze Loránt kiemelte, hogy a térség európai integrációja hozzájárulna a politikai stabilitáshoz és a gazdasági fejlődéshez, az Európa Tanácsnak pedig továbbra is kulcsszerepet kell játszania a felkészülésben, a demokratikus normák és a kisebbségi jogok érvényesítésében.