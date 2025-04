Az Erzsébet hídon, a Szabadság hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon tüntettek kedd este Budapesten a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért, ezt megelőzően többen is felszólaltak a jogszabály és a kormány ellen. Hadházy Ákos szervezésében harmadszor demonstráltak a magyar fővárosban és bejelentették a következő megmozdulást jövő hét keddre, amelyet a képviselő 24 órásra tervez.

A kormány betiltotta a Pride-ot és betiltotta a következő kormányellenes tüntetéseket is – fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a budapesti tüntetésen az Erzsébet hídon. Hadházy Ákos azt mondta, a kormány rájött azonban, hogy hiába tilt be bármit, nincs elég rendőre, és „putyini, kínai mintára” technofasiszta jogszabály készült, amely ellenzékiekkel szemben is engedi arcfelismerő rendszerek használatát, amelyet Európában csak „súlyos bűnözők, terroristák ellen” lehetne megtenni. „Azért vagyunk itt, mert tudjuk, ez egy kezdet, azért kezdték ezzel, hogy a következő törvények ellen már kevesebben menjenek el tiltakozni” – mondta, majd hangsúlyozta, „egy út van, előre, az egyetlen megoldás a tiltakozás, a követelés, az, hogy nem hagyjuk abba”.

A képviselő a kormánypártiaknak azt üzente, a résztvevők értük is demonstrálnak, és kérte, legközelebb azok is jöjjenek el, akiknek a lezárásokkal kényelmetlenséget okoztak. Minél hamarabb elérik a kritikus tömeget, annál hamarabb vége lesz a tüntetéseknek – jegyezte meg.

Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke a tüntetőkhöz intézett, az eseményen lejátszott videóüzenetében kiemelte: amikor a kormányhatalom embert ember ellen hergel, csoportot csoporttal, magyart magyarral kijátszani készül, amikor magas állású, de alantas indulatokkal politizáló vezetők embertelen szóhasználattal sértik, provokálják embertársaikat, a figyelmünket akarják elterelni a gyatra kormányzásuk következményeiről. Amerre terelik az országot, „az nem a mi irányunk”, akinek van ereje, mutassa meg azt, szóval, tettel, gondolattal, magunkért, gyerekeinkért, sőt, még azokért is, akiket foglyul ejtett a fentről áradó hazugság – fogalmazott a professzor, hozzátéve: hallgatni nem szabad.

Lengyel Tamás színművész azt mondta, nem elég tiltakozni, aktívan kell dolgozni, gondolkodni, hogyan érjék el azokat, akik feladták, hogyan rázzák fel a közömbösöket, a kiégetteket, mert 2026-ban mindenkit az urnákhoz kell vinni.

Perintfalvi Rita katolikus teológus szavai szerint ez a demonstráció nemcsak a Pride-ról szól, „hanem rólunk van szó, együtt mondunk nemet a jogfosztásra, mert a gyülekezési jog alapjog, amitől soha senki nem foszthat meg”.

Az MTI helyszínen tartózkodó tudósítója jelentette, hogy a beszédek után a tüntetők négy hídon, az Erzsébet hídon, a Szabadság hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon tüntettek. A tüntetők 22 órára elhagyták a Petőfi és a Margit hidat. Az Erzsébet hídon a gyűlés 22 órára bejelentett végével megindult a forgalom, majd 22 óra 55 perckor a Szabadság hídon is megindulhatott járműforgalom – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.