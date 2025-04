Izrael elfoglalja a Gázai övezet egy részét

Következő írásunk

Fedák Sári (1879–1955) a magyar színjátszás legnagyobbjai közé tartozott, igazi primadonna volt, akit nemcsak Pesten ünnepeltek, hanem külföldön is, fellépései során eljutott Bécsbe, Berlinbe, Párizsba, Londonba és New Yorkba. Életéről Szűcs Nelli színésznő, a budapesti Nemzeti Színház Jászai-díjas, érdemes és kiváló művésze készített egyéni előadást, melyet a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Carola Egyesület közreműködésével a Tamási Áron Színház nagytermében is bemutat ma este 7 órától és holnap délben 12 órától.