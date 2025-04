Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy jelenleg belső munkálatok zajlanak a cukrászda épületében, a belső burkolatot helyezik el, továbbá a vizes­blokkban kell még beszerelni pár eszközt és a területrendezést kell megoldani a szigeten. Ez nagyjából egy hónapos teendő, azaz májusban lezárulhat a munkálatok ezen része. Felmerült viszont egy probléma, a tómeder szigetelő fóliáját ki kell cserélni egy részen, mert szivárgást tapasztaltak. Ezt csak akkor tudják megoldani, ha melegebb lesz, leghamarabb májusban tudják orvosolni, viszont a munkálat nem vesz fel sok időt.

Amíg a felsoroltakkal elkészülnek, elindítják a létesítmény átadását a Sepsi ReKreatívnak. Az önkormányzat sport- és szabadidős létesítményeket működtető vállalatának még be kell szereznie egyes eszközöket – így csónakokat –, hogy a beígért szolgáltatásokat biztosítani tudják. Az alpolgármester szerint július elseje tekinthető reális határidőnek, amikor a létesítményt átadhatják használatra a közösségnek, addig le lehet zárni az említett munkálatokat, javításokat, és a kivitelezőtől is átvehetik a szigetet az elkészült cukrászdával. Utóbbi egy 31 férőhelyes, faszerkezetű épület 58 négyzetméteres terasszal, amely panorámás kilátást biztosít a tóra.

Mint ismert, a város Brassó felőli bejáratánál az Olt szomszédságában több mint negyven évvel ezelőtt hoztak létre mesterséges tavat, egyebek mellett horgászati céllal, ám az elmúlt évtizedekben elhanyagolták, a nagy mértékű vízszivárgás miatt egyre nehezebb volt fenntartani, végül pedig a tó teljesen kiszáradt. A víz pótlására több ötlet született, az első egy látványos, lapátkerekes malom építése lett volna, mely átemeli a vizet az Oltból, aztán a meder lemélyítése, hogy a feltöltés a közlekedő edények elve alapján működjön, de ezek nem valósultak meg. A város végül pályázatot írt ki, amire sok jó ötlet befutott, de a nyertesnek kikiáltott tervből végül elég keveset tudtak felhasználni. Az ok, hogy az önkormányzat európai uniós forrásokra pályázott, 14 millió lej vissza nem térítendő támogatást sikerült elnyerniük, ám azt csak úgy kapták meg, hogy a terület legtöbb 10 százalékát építhetik be, a többi zöldövezet marad. Ezért az eredeti elképzelést alaposan át kellett szabni.

A tervezés és a közbeszerzés elég sok időt felvett, de végül 2021 szeptemberében elkezdődtek a munkálatok, melyeknek 2023 végén kellett volna lezárulniuk, viszont közben sikerült valós piaci áron (tízezer euróért a korábban kért 80 ezer helyett) megvásárolni a tóban lévő szigetet a rajta álló romos, egykori cukrászdaépülettel együtt. Az eredeti terv nem tartalmazta a szigetet, ám megvásárlása után ezt is be kellett foglalni a rendezési elképzelésekbe, ami újabb késést idézett elő, mivel külön tervezéssel, közbeszerzésekkel járt. Az eredeti terv szerinti, nagyjából 3 hektáros zöldövezet, a több mint 1400 négyzetmétert kitevő, kőlapokból készült sétányok, futópályák, kosárlabda- és futballpályák már tavaly elkészültek, a tómeder kialakítása, illetve a közművesítés is megtörtént. Az önkormányzat ugyanakkor úgy döntött, hogy a sziget rendbetételét is megoldják, és a létesítményt csak azt követően adják át a közösségnek. A teljes beruházás értéke eredetileg 18 millió lej körüli volt, de az elmúlt évek áremelkedései, illetve a sziget hozta pluszköltségek miatt a végső összeg meghaladja a 26 millió lejt.

A tavat két irányból lehet majd megközelíteni: az állomási körforgalom szélén levő Rompetrol benzinkút, illetve a Păiuș David utcai Lukoil benzinkút mellől. A belépés a tó körüli zöldövezetre ingyenes lesz, a sportpályák és a csónakok használatáért azonban fizetni kell. A szigetre nem a hajdani lengőhíd helyén (a Păiuș David út felől) lehet majd átmenni, hanem az Olt felől épített új betonhídon. A létesítmény szomszédságában egy kisebb parkolót is kialakítottak.