Sötét fellegek

A CFR–Univesitatea Cluj labdarúgó mérkőzést követően utóbbi csapat hosszú évek óta balhésként közismert ultrái az utcán rátámadtak a CFR több szurkolójára, bántalmazták őket, köztük kiskorúakat. Az önmagában is felháborító esetet az teszi igazán aggasztóvá, hogy a bántalmazottak között magyar fiatalok is vannak, és a híradások szerint a támadók éppen azért fordultak ellenük, mert magyarul beszéltek. Azaz az anyanyelvük elég volt, hogy célponttá váljanak, így az incidens túlmutat a szurkolók közötti összetűzésen.

Sajnos évek óta elharapódzó jelenség a sporteseményeken, a lelátókon a gyűlöletbeszéd, azon belül is a magyarok gyalázása, amint az is, hogy az illetékes hatóságok általában igen enyhén, lagymatagon vagy egyáltalán nem lépnek fel ellene. És ennek a tessék-lássék hozzáállásnak lassan, de biztosan beérik a gyümölcse, a következmény nélküli magyargyalázás csak bátorítja, ösztönzi mindazokat, akiknek a stadionokban eddig sem kellett a szomszédba menniük némi idegengyűlöletért, ellenségeskedésért. A hétfő este történteteket ugyanakkor az teszi még ijesztőbbé, hogy a román társadalomban egyre erősödnek a szélsőséges hangok, és nő annak az esélye, hogy az ilyen esetek egyre gyakoribbá váljanak, és nem csak a sporteseményeken, de más közegben is.

Hatalmas gond, hogy a már említett hatóságok, állami szervek és nem utolsósorban a mérsékeltnek tekinthető politikum továbbra sem lép fel kellő keménységgel, határozottsággal ezekkel a jelenségekkel szemben. Ezért szomorú kimondani, de nem csoda, hogy a verbális erőszak lassanként tettlegességig fajul, az elkövetők pedig nyugodtan ülnek, netán tervezik a következő akciót, hiszen mi bajuk lehet. Ráadásul a nyíltan hatalomra törekvő szélsőséges román pártok bőven kiveszik részüket a már így is felfokozott indulatok további szításából, az etnikai feszültségek felkorbácsolása pedig eddig is egyike volt a kedvenc eszközeiknek.

Pedig ha valamikor, akkor most nagy szükség lenne az erőteljes, határozott fellépésre, mely által mindenkinek tudtára adják, hogy ne tovább. Nem szabad a szőnyeg alá seperni, elbagatellizálni, egyedi, netán elszigetelt eseteknek tekinteni ezeket az incidenseket. Ugyanis könnyen arra ébredhetünk, hogy a már most sötét fellegekként gyülekező nacionalista, szélsőséges megnyilvánulások viharrá erősödnek, olyannyira, hogy amint 1990 márciusában egy magyar felirat, ma egy szó is tragikus eseményekhez vezessen.

