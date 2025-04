Előadás József Attiláról

Pignitzky Gellért színművész újabb egyéni előadást mutat be a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban, mely József Attila Szabad-ötletek jegyzéke című pszichoanalitikus naplója, versei és tanulmányai alapján készült. A Determinált című produkció megpróbálja körüljárni, hogy milyen tényezők járulhattak hozzá a költő személyiségzavarának kialakulásához, hogy férfivá válása során milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy olyan fiúnak, aki nem rendelkezik semmiféle érzelmi biztonsággal. Az új előadást szombaton és vasárnap este 7 órától láthatja a közönség a Cimborák Bábstúdióban.

„József Attilának abból a gondolatából indultam ki, és ahhoz tértem vissza újra és újra, hogy ha egy rablógyilkosnak azt mondom, te jó vagy, akkor ettől valóban jobbá válik, hisz a rosszaság, kegyetlenség, dac a külső ingerek hatására, szinte természetellenesen alakul ki az emberben. Általában a téves pedagógia, a bántó szavak közösítenek ki, tesznek tönkre embereket, hisz a szavakkal valóban ölni lehet. Ez József Attila és valamennyiünk életére igaz... József Attila édesapja alkoholizmusban szenvedett és korán elhagyta a családot, édesanyja depressziós volt… Több szeretett személyt is elveszített gyermekkorában, állandóan szorongott és mérhetetlenül vágyott a szeretetre, de szinte senkivel sem tudott biztonságot jelentő kapcsolatot kialakítani. Ebből a végtelen magányból született meg a Szabad-ötletek jegyzéke, és olyan megrázó versek, mint a Ti jók vagytok mindannyian...” – vallotta az előadásról Pignitzky Gellért színművész.

Mint elmesélte, sok közös pont van az ő élete és a József Attiláé között. Szegeden született, de a gimnáziumot Esztergomban végezte, az ország másik végében, ahol ő is megtapasztalhatta a kirekesztettség érzését, sokszor pénzért mosogatott mások helyett háromszázötven gyerekre. „Annyira hasonlónak éreztem a sorsomat az övével, hogy a mosogatásból szerzett pénzből egy József Attila-kötetet is vásároltam, mely azóta is velem van, fontos része az életemnek” – fogalmazott a színművész.

Bevallása szerint hetedikes kora óta minden tanévben legalább harminc verset kellett megtanulnia különböző költőktől, és ezáltal nagyon sok József Attila-költeményt is megismert. A Szabad-ötletek jegyzékét olvasgatva rájött, hogy annak valamennyi mondatára, gondolatára rárímel egy-egy vers, aztán a költő tanulmányaiból is válogatva állította össze az előadás szövegkönyvét, mely kezdetben rendkívül hosszú volt, és sok-sok lemondás nyomán jutott el a végső változatig. Az előadást rendező nélkül, egyedül készítette Dobra Mária Magdolna (súgó) és Kónya-Ütő Bence (zenei munkatárs) segítségével.

Pignitzky Gellértnek ez a második egyéni produkciója a Tamási Áron Színházban a 2023-ban bemutatott Ágyban, párnák közt című Petőfi-műsora után. Bevallása szerint azért vonzza ez a műfaj, mert így célzottabban tud beszélni azokról a dolgokról, amelyek foglalkoztatják, és az ilyen jellegű előadások által közvetlenebb, intimebb kapcsolatot tud kialakítani a nézővel. Szerinte akkor válik igazán izgalmassá egy nagy személyiség megjelenítése a színpadon, ha az imázs mögött sikerül megtalálni az embert, aki ugyanúgy élt, örült és szenvedett, ahogy mi mindannyian.