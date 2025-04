Jövő héten kezdődnek a 35. Csoma Napok

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, hagyományaihoz híven idén is megszervezi a Csoma Napokat. Ennek súlyát immár három és fél évtizede a Kőrösi Csoma Sándor Tudományos Konferencia és a Csoma-tárlat adja. Emellett számos olyan program is helyet kap az április 10–12. közötti rendezvényen, melyek a magyar kulturális hagyományokat ápolják és erősítik. A Kovásznán és Csomakőrösön zajló rendezvénysorozat Kovászna város kiemelt kulturális eseménye. Fővédnök: Bogár Ferenc, Magyarország Bukaresti Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.

A rendezvénysorozat „nulladik napján”, április 8-án, kedden 18 órától a Ritka magyar című, Kallós Zoltán legendás néprajzkutató emléke előtt tisztelgő táncszínházi előadással hangolódhat a közönség az Udvarhely Táncműhely kovásznai vendégelőadásán. Az előadás szimbolikus megnyitója is annak a gondolati ívnek, amely a 35. Csoma Napokat jellemzi: hagyomány és kutatás, közösség és tudás újraegyesítése.

A tudományos konferencia előadóit és a képzőművészeti tárlaton kiállító művészeket minden alkalommal újabb és újabb „házi feladat” elé állítják a rendezvény szervezői. Ez idén sincs másként. Nagy Kelet-kutatónk, Kőrösi Csoma Sándor munkásságának a feltárása, népszerűsítése és emlékének ápolása kezdetektől fogva legfontosabb feladata a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskolának. Ennek jegyében szólították meg a kutatókat, akik kutatásaikkal Kőrösi Csoma Sándor útját követik, hogy az idei tudományos konferencián Kőrösi Csoma Sándor – A magyar eredet olvasatai témakörben mutassák be a tudományok bármely területén szerzett tapasztalataikat, kutatási eredményeiket.

A szervezők a tudományos konferencia előadásait élőben készülnek közvetíteni a Csoma Emlékközpont és Népfőiskola médiaműhelye lelkes önkéntes csapata közreműködésével. Az érdeklődők már most böngészhetik az előadások és előadók bemutatását a csomaegyesulet.org honlapon, amely folyamatosan frissül az újabb információkkal. A Csoma Egyesület Facebook-oldalán pedig Emlékek Közössége csoport jött létre, ahol több mint száz tag vállalkozott már a 35 év alatt készült felvételek, emlékek megosztására.

A Csoma-tárlat idei témája: Kelet-Európa. A kiírás célja, hogy a művészek vizuálisan megfogalmazzák Kelet-Európa kulturális és művészeti identitását, valamint reflektáljanak a régió és a globális művészeti tendenciák viszonyára. A pályázat mottóját Apáczai Csere János gondolata adja: „A bölcs lelki nagyság a tettekre alapozza az igazi dicsőséget, nem az ingatag hírnévre.”

A beküldött pályaműveket idén is Kányádi Iréne művészettörténész, Ütő Gusztáv képzőművész és Berze Imre szobrászművész értékelte. A zsűri ebben az évben is két elismerést oszt ki Kovászna Megye Tanácsa támogatásával: a Szentimrei Judit-díjat a legjobbnak ítélt alkotás szerzője kapja, aki 2026-ban önálló kiállításon mutatkozhat be a kovásznai közönségnek, valamint 2500 lej pénzjutalomban részesül. A Kőrösi Csoma Sándor-díjat annak az alkotónak ítélik oda, aki a legjobban tükrözi a pályázati tematika szellemiségét. A díj szintén 2500 lej pénzjutalommal jár. A díjazott művek a Kádár László Képtár gyűjteményét gazdagítják. A rangos kiállítás megnyitója 2025. április 10-én, csütörtökön lesz a kovásznai Kádár László Képtárban.

A rendezvény részletes programja megtalálható az egyesület internetes oldalán (csomaegyesulet.org).