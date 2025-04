A fölényben futballozó és több helyzetet kialakító Kézdivásárhelyi SE szombaton hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a listavezető Sporting Liești ellen a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházának harmadik fordulójában. Az alsóházban érdekelt Sepsi OSK II. szombaton a papírformát igazolva 4–1-re diadalmaskodott a CSM Adjud otthonában, így továbbra is első a playout rangsorában.

A kedvezőtlen, esős és szeles időjárás ellenére sokan kilátogattak a listavezető elleni mérkőzésre. Az első negyedórában a vendégek kétszer is veszélyeztettek pontrúgásokból, azonban Mihai Butuza előbb Gicu Iordache, majd Bogdan Crihană szabadrúgását hárította. Ezt követően a házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést, a 23. percben előnybe kerülhettek volna, viszont Gergely Alpár kísérletét védte Andrei Ciubotariu, aki Rareș Cranțea ismétlésénél is bravúrral mentett. Nem sokkal később ismét Cranțea előtt adódott lehetőség, ellenben a támadó a jobb alsó mellé csúsztatta Gergely előkészítését. A szünet előtt a moldvai alakulat is közel járt a gólszerzéshez, Iordache erőteljes lövése a bal kapufáról vágódott vissza.

A második félidőben a felső-háromszéki együttes többet birtokolta a labdát, a mezőnyfölénye komoly lehetőségekkel társult. Fábián Róbert szögletből csavart a kapufa tövére, Gergely lövését védte a kapus, majd Gajdó Tamás távoli lökete kevéssel elszállt a keresztléc felett. A folytatásban Cranțea és Iulian Nechita próbálkozását szögletre tolta a Galac megyei csapat hálóőre. A kék-fehér mezeseknek a hátralévő időben sem sikerült feltörniük a Liești védelmét, amely ezáltal egy ponttal távozhatott a céhes városból. Liviu Negoiță legénysége sorozatban másodszor játszott döntetlent a playoffban és a táblázat harmadik helyéről várja az újabb hazai találkozót, ezúttal április 12-én az Unirea Braniştea látogat a Sinkovits Stadionba.

3. Liga, felsőházi rájátszás, 2. csoport, 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Sporting Liești 0–0. Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Marius Naidin (Piteşti). KSE: Butuza – Rusu, Burlacu (Cîrstian, 17.), Neamțu, Gajdó, Drugă, Barta (Fülöp, 85.), Fábián, Cranțea (Bálint, 74.), Gergely (Albu, 85.), Nechita (Bandi, 85.). Edző: Liviu Negoiță. Liești: Ciubotariu – Crihană (Băluță, 78.), Iordache, Popa, Stan, Costea (Grigoraș, 25.), Manea, Maftei, Năstase (Dima, 78.), Iacob (Munchiu, 71.), Podașcă. Edző: Cătălin Savu. Sárga lap: Rusu (4.), Barta (8.), Neamțu (16.), illetve Podașcă (34.), Munchiu (89.).

A sepsiszentgyörgyi csapat a szünet előtt szerzett vezetést a CSM Adjud vendégeként Vrancea megyében, a 45. percben Batzula Hunor volt eredményes (0–1). A Nagy Sándor irányította együttes remekül kezdte a második felvonást, az 55. percben Giovani Ghimfuș növelte a vendégek előnyét, aztán a középpályás a folytatásban még további két alkalommal továbbított az egyedhalmi rivális kapujába (0–4). A házigazdák erejéből a hajrában csak a szépítésre futotta, a 83. percben Gabriel Predoiu csökkentette a különbséget, azonban a Sepsi OSK II. magabiztos győzelmet aratott (1–4), és növelte előnyét a rangsor élén.

További eredmények, rájátszás, 3. forduló: * playoff: Unirea Braniştea–Aerostar Bacău 2–0 * playout: CSM Adjud–Sepsi OSK II. 1–4 (gólszerzők: Gabriel Predoiu 83., illetve Batzula Hunor 45., Giovani Ghimfuș 55., 62., 68.), FC Viitorul Onești–FC Unirea Brăila 2–0, a CSM Râmnicu Sărat szabadnapos volt.

A playoff rangsora:

1. Lieşti 1 2 0 4–3 47

2. Braniştea 2 0 1 5–3 46

3. KSE 0 2 1 4–5 37

4. Bacău 0 2 1 5–7 36

A playout rangsora:

1. Sepsi OSK II. 2 0 0 6–1 34

2. Râmnicu Sărat 1 0 1 3–3 27

3. Onești 1 1 0 2–0 20

4. Adjud 0 1 2 2–7 19

5. Brăila 1 0 2 4–6 17

A rájátszás 4. fordulójának programja: * playoff: Aerostar Bacău–Sporting Liești (április 11., 17 óra), Kézdivásárhelyi SE–Unirea Braniştea (április 12., 17 óra) * playout: Sepsi OSK II.–FC Viitorul Onești (április 11., 17 óra), CSM Râmnicu Sărat–CSM Adjud (április 11., 17 óra), az FC Unirea Brăila szabadnapos.