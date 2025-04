Határozottan kezdett a Sepsi-SIC, amely a 3. percben 8–0-ra vezetett, majd a találkozó első negyedének felénél már 12 pontos volt az előnye (15–3). Lassan megérkezett az Aradi FCC is a mérkőzésbe, játékosai több triplát is elsüllyesztettek, és a játékrész 23–18-as állásnál ért véget. A második szakasz elején Armanu két hárompontosával 29–21-re alakult az eredmény, aztán Mérész duplájával tízzel vezetett a háromszéki csapat (31–21). A folytatásban a vendégek percei következtek, akik feljöttek négyre (33–29), ám egy szentgyörgyi időkérés a legjobbkor törte meg lendületüket. A nagyszünetig felváltva pontoztak az együttesek, az egyre hangosabb hazai szurkolók támogatása közepette plusz öttel vonultak szünetre a zöld-fehér mezesek (38–33).

A térfélcsere után ismét a mieink irányították a küzdelmet, olyannyira, hogy a 24. percre újfent 12 ponttal vezettek (47–35). A folytatásban itt is, ott is zörgött a háló, ám a jól védekező szentgyörgyiek nem engedték közel magukhoz a tavalyi ezüstérmest. Sladjan Ivic időt kért, felrázta tanítványait, és a harmadik negyed végére ismét öt pont volt az alakulatok között (57–52). Az utolsó szakaszban is a házigazdák akarata érvényesült a pályán, a Mikes-lányok 13 ponttal is vezettek, végül a remek napot kifogó Cătinean és Robinson irányításával nyolcpontos különbséggel, 74–66-ra diadalmaskodtak az elődöntő első mérkőzésén. A végig fegyelmezetten védekező, a mezőnyből sokkal hatékonyabban dobó házigazdák megérdemelten győztek. Üröm az örömben, hogy a 36. percben Armanu sérülten hagyta el a pályát, ám bízzunk abban, hogy szerdán már ott lehet a mérkőzésen.

A mezőny legeredményesebb játékosa az aradi Dickey lett a maga 21 pontjával, a kőkeményen küzdő szentgyörgyiektől Robinson 19 egységgel, míg Johnson dupla duplával – 20 lepattanó és 17 pont – zárta az egyik fél két győzelméig tartó párharc első mérkőzését.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, elődöntő – 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Aradi FCC 74–66 (23–18, 15–15, 19–19, 17–14).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 350 néző. Vezette: Bukuresti László, Matei Banica, Alina Dekany. Sepsi-SIC: Gereben 3, Armanu 13/12, Cătinean 13, Robinson 19/6, Johnson 17–Mikes 3/3, Belegante, Nemes, Mérész 6, Toma. Edző: Zoran Mikes. Arad: Podar 8, Zivkovic 5, Mititelu 7/6, Animam 18/3, Dickey 21/12–Panait 4, Jovancevic 3/3, Negru, Doba, Fota. Edző: Sladjan Ivic. Kipontozódott: Cătinean (39.).