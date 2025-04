A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói kiváló eredménnyel fejezték be az elmúlt hétvégén Újszentesen megtartott asztalitenisz Dumbravița Trophy Championship nevet viselő tornát. A nemzetközi viadalon a hazai versenyzők mellett osztrák, szerb, magyar, olasz és moldovai pingpongozók harcoltak a legjobbaknak járó elismerésekért.

Közel 240 asztaliteniszező vett részt a nemzetközi Dumbravița Trophy Championship nevet viselő tornán, melyet szombaton és vasárnap Újszentesen tartottak meg. A népes mezőnyben ott voltak a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói, aki több mint kiváló eredménnyel fejezték be a hétvégi erőpróbájukat. A viadal első napján az U15-ös korosztályban a Canea-Kocsis Abigél–Balázs Boglárka kettős a döntőig menetelt, itt vereséget szenvedett és a második helyen zárt. Szintén a tizenöt év alattiak viadalán Bejan Boglárka hosszúmezői társával a harmadik lett, míg Handra Márk és olasz párja nem talált legyőzőre a fiúk küzdelemsorozatában. Az U19-es korcsoportban a Canea-Kocsis András–Urus Kristóf Ádám kettős sikerrel vett minden akadályt és a dobogó legmagasabb fokára állva fejezték be a turnét. Ott volt a pódiumon a Márton Ádám–Boka Norbert Attila kettős is, amely a harmadik helyen végzett.

A teremtorna második napján az egyéni viadalokra került sor, itt is remekelt a céhes városi csapat. Az U15-ösök között Handra Márk második, míg Canea-Kocsis Abigél és Balázs Boglárka a harmadik helyen végzett. Az U19-es korosztályban a fiúk megmérettetését uralták a háromszéki asztaliteniszezők, Canea-Kocsis András az első, Urus Kristóf Ádám a második, míg Márton Ádám a harmadik helyet szerezte meg. (t)