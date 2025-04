A jelenlevőket – akik Nem az erőszakra!, Itthon vagyunk!, Az erőszak nem megoldás!, Tisztelet a kolozsvári diákoknak!, Gyógyulást fiúk, veletek vagyunk!, Magyarnak lenni nem bűn! feliratú táblákat emeltek a magasba – elsőként Beke István Attila, a terrorista kirakatper egyik áldozata, a szimpátiatüntetés egyik szervezője köszöntötte. Beszédét egy Wass Albert-idézettel kezdte: „Az irány: ráébreszteni a világot arra, hogy mi történt velünk, és ráébreszteni a magyarokat arra, hogy nekünk kötelességünk van.”

Elmondta: „Tíz évvel ezelőtt nagyon sokan kiálltak értünk, ártatlanságunkért, a meghurcoltatásunk ellen, és higgyék el, hogy volt hatása, volt értelme. Erőt kaptunk és hitet önmagunkban, közösségünkben. E sajnálatos történetről hallva, tudtam, hogy lépni kell, ki kell állni az áldozatokért, és ha már nem tudtuk megvédeni őket, legalább azért, hogy többet a jövőben ne bántalmazzanak senkit azért, mert magyarul beszél szülőföldjén vagy bárhol a nagyvilágban. A mai nap azért gyűltünk össze, hogy elítéljük a lehető leghatározottabban azt az incidenst, ami ezen a héten a CFR és az U Kolozsvár futballmeccse után történt, ahol az U Kolozsvár szurkolótábora futballhuligánjainak egy része embervadászatra indult több hordára oszolva Kolozsvár területén, ahol tizenéves áldozatokra támadtak csupán azért, mert magyarul beszéltek. Az U Kolozsvár szurkolótábora e részének a gyávaságát, emberi mivoltát mutatja tettük. Sajnos, túl sokan összetévesztik, és nem véletlenül, a futballmeccsek után a szurkolótáborok közti összecsapást a focihuliganizmussal, de ezt a feltételezést határozottan visszautasítjuk. Nem, itt nem ez történt, és nem egy elszigetelt esetről beszélhetünk, hiszen azonos időpontban a város két különböző pontján etnikai alapon voltak kiválasztva az áldozatok, akik semmiféle olyan jelképet nem viseltek, ami arra utalt volna, hogy vasutas szurkolók lennének. Csupán azért támadták meg őket, mert hallották, hogy magyarul beszéltek” – hangsúlyozta Beke István Attila, hozzátéve, hogy nem kivételes bánásmódot kérünk. „Kérjük az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását! Nem akarunk áldozatok lenni! Erőszakmentesen akarunk élni magyarként, székelyként szülőföldünkön! A magyar szó nem alku tárgya!” – jelentette ki, arra szólítva fel a hatóságokat, hogy azonosítsák az elkövetőket, mutassanak példát, s kapják meg méltó büntetésüket.

A szimpátiatüntetésen részt vevő Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta: amikor pénteken közzétett egy Facebook-bejegyzést, népszerűsítve a szolidaritási megmozdulást, több mint 3300 reakció és 175 komment érkezett rá egy nap alatt. Köztük olyan is, amely elítélte a megmozdulást, azt írva, hogy csak egy focimeccs utáni pofozkodásról volt szó. „Valaki cinikusan beírta, hogy ha a Gelence–Nyujtód focimeccs után is összeverekednek, akkor szervezzünk ilyen megmozdulást? Éppen ezért szeretnék tisztázni egy dolgot. Ez a mai megmozdulás nem a fociról szól, hanem arról, hogy ne verjenek össze magyar gyerekeket, hangsúlyozom, tízéves, 13–14 éves magyar gyerekeket sehol csak azért, mert ők magyarul beszélnek. Ha valaki azt mondja, hogy ez rendben van, akkor azt mondom, hogy nincs rendben. Ha mindenki azt mondja, hogy rendben van, hogy magyar gyerekeket vernek meg, akkor is azt mondom, egyedül is, hogy nincsen rendben” – hangsúlyozta Tamás Sándor, megköszönte a megmozdulás megszervezését Beke István Attilának és civil társainak. „Felszólítjuk Predoiu miniszter urat, Románia belügyminiszterét, hogy mihamarabb kezdeményezzenek eljárást, és büntessék meg azokat, akik ezeket a tetteket elkövették” – mondotta végezetül a háromszéki önkormányzat vezetője.

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Erő ügyvivője elmondta: felháborítja, ami történik napjainkban. „Amikor az esetet meghallottam, egyből az jutott eszembe, hogy ha az én fiammal történt volna, mi lenne. A székely embernek ettől kinyílik a bicska a zsebében. Következő gondolatom mindjárt az volt, hogy de ez vajon jó? Az erőszak hova vezet? Meddig tudunk tűrni? (…) Tíz éve annak, hogy Beke István Attilát és Szőcs Zoltánt elvitték. És miért vitték el őket? Mert találtak náluk három petárdát és két csillagszórót. Tudják önök ez mi a román hatalom szerint? Terrorizmus. Kolozsváron azt mondják, hogy megvertek két fiatalt. Kérdezem én önöktől, ha valakit fejbe vernek üveggel, az verés? – tette fel a kérdést. Kiemelte: „azért jöttem ma ezzel a felirattal, hogy: Itthon vagyunk! mert mi nem megyünk sehova. Kézdivásárhelyen is megmutattuk, szolidárisak vagyunk azokkal, akiket magyarságuk miatt bántalmaznak, mert felelősök vagyunk egymásért. Mi a szülőföldünkön itthon vagyunk, és ha egyszer valakinek el kell mennie, azok nem mi leszünk! Azt gondolom, hogy ország-világ elé kell tárni ezeket a dolgokat” – hangsúlyozta a képviselő.

A szimpátiatüntetés végén a jelenlévők elénekelték a magyar és a székely himnuszt.