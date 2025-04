Reggel kilenckor a Keleti-tó partja fiatalokkal és tenni akaró felnőttekkel telt meg. Néhányan akkor jelentkeztek be, töltötték ki az űrlapokat, vették át a színes karszalagot és egyensapkát, mások már a szervezők által biztosított tízórais csomagokat kapták meg, s akadt, aki már a padoknál falatozva gyűjtött erőt a közelgő munkához. Kell is az erő – mondták a Mai Mult Verde Egyesület képviselői: a közbirtokosság által a Kükücskében kijelölt kéthektáros terület a mezőn át olyan félórányi járásra van.

A Mai Mult Verde Egyesületet bő tizenöt éve alapították, fő célkitűzésük, hogy az ipari tevékenység miatt tönkrement területeket újrahasznosíthatóvá tegyék, ezért gyakorta szerveznek csemeteültetést, valamint a vízfelületek és azok környékének tisztán tartása érdekében hulladékgyűjtési akciókat. Elsősorban az ország déli részén fejtik ki tevékenységüket, de most olyan partnerekre találtak, amelyek miatt érdemes volt kimozdulniuk – dicsérte a helyieket Marius Robert Tufa, a fővárosi egyesület egyik fő szervezője.

Egyed Emőke ZIKE-elnök elmondta, szívesen lettek a Mai Mult Verde Egyesület partnerei, hiszen kezdeményezésük jó célt szolgált. Az elmúlt hónapban sok szervezést és háttérmunkát kellett végezniük, míg az együttműködés minden részletét leszögezhették, de látva az eredményt, nem kétséges, megérte.

Volt is mit méltányolnia a Mai Mult Verde Egyesület munkatársának. A brassóiak több autóbusznyi önkéntest toboroztak, a Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete és a baróti közbirtokosság felhívására a Baróti Szabó Dávid Középiskola diáksága mozdult meg jelentős számban, így végül bő kétszázan ragadtak lapátot és ültetőkapát, hogy a beszerzett csemetéket elültessék. Délutánra a kijelölt helyen el is végezték a munkát. Maradt még fölösben is csemete, azoknak a napokban a közbirtokosság munkásai találnak megfelelő helyet.