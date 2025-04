Rendezvények Kézdivásárhelyen

Az idei év első nagy rendezvénye, a március 15-i ünnepség lejárt, de az év hátralevő részében is sok eseményen lehet részt venni Kézdivásárhelyen. Minden hónapban megtartják a szokásos termékvásárt, lesz két virágvásár, gyereknap és persze idén sem marad el a Sokadalom.

Idén is lesznek Háromszéki Lovasnapok. A szerző archív felvétele

A főtéren zajló hagyományos termékvásárt minden hónap második szombatján tartják, ez végigkíséri az egész évet.

Április 24–25-én a Gábor Áron téren szervezik meg a már szintén hagyományosnak tekinthető Virágvarázst, amelyen termelők kínálgatják majd a portékát, de az előző években a városi kertészetnek is külön standja volt. Április 24–26. között a KÖSZ Egyesület szervezésében a város több pontján fognak zajlani a diáknapok, majd május 6–11. között kerül sor a Kézdivásárhelyi Sportegyesület Napjaira.

Május 31-én és június elsején minden a gyerekekről fog szólni a városban: a Wilhelm Wegener parkban tartják a Gyerkőcnapokat. A városnapokat jelentő Sokadalmat – Kézdivásárhely legnagyobb lélegzetű rendezvényét – idén június 27–29. között szervezik meg, július 11–13. között pedig a kétkerekűek veszik birtokukba a várost a Free Frog’s Riders nemzetközi motorostalálkozóján.

Augusztus 2-án és 3-án zajlanak a Háromszéki Lovasnapok Nyujtódon, augusztus 8-án biciklizős nap lesz a városban, szeptember 22-én, az európai mobilitás napján pedig ugyancsak a biciklisek parádéját szervezik meg.

A Tegyünk Kézdiszékért tömörülés idén visszaköltöztette a Molnár Józsiás parkba a tavaly Fortyogófürdőn megtartott Mézédes Napot, a méhészeti termékekkel kapcsolatos rendezvény időpontja szeptember 27.

Október 6-án az aradi tizenháromra emlékezik a város, 23-án pedig az 1956-os forradalommal kapcsolatosan lesz emlékünnepség. Október 29–31. között megszervezik az Őszi Virágvásárt, november 29-ével veszi kezdetét a négy hétvégi közösségi adventi gyertyagyújtás. A város Mikulása december 5-én érkezik meg a Wilhelm Wegener parkba, ahol december 18–19-én vagy 22–23-án nyitja meg kapuit a Karácsonyi Gyermekváros is. Az idénre tervezett rendezvények sorozatát a szilveszteri utcabuli zárja.

Idén is lehet számítani a japán autók országos találkozójára is, amelyet tavaly már másodszor fogadott be Kézdivásárhely.