Váratlan kutyatámadás a Rétyi Nyírben

– Elég sokat edzek a Rétyi Nyírben, évek óta járok oda rendszeresen, egyedül is, de mindig igyekszem olyankor menni, amikor mások is vannak az erdőben; aznap (március 30-án) is szándékosan csúcsidőre időzítettem az érkezésemet, 11 óra körül voltam a parkolóban, ahol már sok autó állt – elevenítette fel a történteket Wagner Erika, aki napokkal a történtek után sem tudott megnyugodni. – Futottam egy 12 kilométeres kört, csodálatos volt. Sok embert láttam, más futókat, biciklizőket, sétálókat, gyermekeket, egymást támogató öregeket is. Amikor visszaértem a parkolóba, úgy döntöttem, hogy egy levezető kört még megteszek; az aszfalttal nagyjából párhuzamos úton indultam el, az üdülőházak felé.

Hajszálon múlott

Hárompercnyire lehettem az autótól, amikor észrevettem négy kutyát; jó távol voltak, de rögtön megálltam, habár nem kereszteztük volna egymás útját. Embert nem láttam. Ahogy a medve észlelésekor is kell, nagyon óvatosan próbáltam hátrálni, de a kutyák így is azonnal megfutamodtak felém. Messziről úgy tűnt, hogy játszanak, és elszaladnak mellettem, de ahogy húsz méternyire értek, vadul ugatni kezdtek. Két nagy és két kisebb kutya volt. Elővettem a kutyariasztó spray-t, de sajnos nem szórt, csak sugárban lőtte ki a vegyszert. Más védekezési eszközöm nem volt, sem fa, sem egyéb, amit esetleg feléjük tudtam volna dobni. Ordítottam rájuk, és még kétszer rájuk fújtam a spray-vel, mert két éve már sikerült így elkergetnem egy kutyát. Láttam, hogy ez most nem olyan helyzet, de nem volt más választásom, és valamennyit azért kaphattak a spray-ből is, mert egyre dühösebben csaholtak, vicsorogtak. Vagy talán előre fel voltak tüzelve, nem tudom. Mind közelebb jöttek, körbevettek, csattogtatták a fogaikat. Aztán megtámadtak. A két nagy kutya egy irányból támadott – ez volt a szerencsém, mert ha két irányból jönnek, és földre döntenek, ott helyben szétmarcangoltak volna, velük szembefordultam, és rúgtam feléjük a földet. Közben a két kicsi hátulról cibálta, rángatta a ruházatomat, és úgy két perc múlva éreztem, hogy a lábikrámba haraptak. Akkor már hagyott el az erőm, de ebben a pillanatban megjelent egy cigányszekér. A férfi egyet rittyentett az ostorával, amire a kutyák azonnal meghátráltak és letették a fejüket. Sopánkodott, mondta, hogy nem az ő kutyái, és ajánlotta, hogy feltétlenül menjek kórházba, a sürgősségre. Én a sérüléseimet néztem – ömlött a vér belőlem –, és kértem, hogy kísérjen el egy darabig, amit már ő is felajánlott. Elindultunk, és utánunk a kutyák is; figyelmeztettem a cigányt, aki visszafordult, rájuk mordult, és azok megint azonnal lefeküdtek – ebből gondolom, hogy az ő kutyái voltak, nagyon szót fogadtak neki. Elkísért még vagy 50 méteren, és közben hátraszólt a szekéren ülő asszonynak, hogy nem mennek tovább. Rohamtempóban futottam az autómig, a parkoló tele volt, ismerősökkel is találkoztam. Felmentem a sürgősségre, kedvesen, gyorsan, hatékonyan ellátták a sebeimet, kaptam tetanusz elleni oltást, antibiotikumot és egy papírt, hogy hétfőn menjek veszettség elleni oltásért. Ebből négy járna, de 12 éve már kaptam egy adagot egy másik kutyaharapás miatt, ezért most csak kettőt írtak fel. De megkértek, hogy a sebeimen a kötés cseréjét bízzam szakemberre.

Sehol sem kirándulhatunk biztonságban?

Nem tudom, mennyire mélyek a sérüléseim, de elég csúnyán néz ki a lábikrám, úgy számolom, hogy kell egy fél év, amíg az izomzat rendbe jön. Azt nem tudom, hogy lelkileg mikor fogom túltenni magam ezen. Hazaérkezésem után tudatosult bennem, hogy hajszálon múlott az életem: ha leestem volna, vagy ledöntenek a kutyák, ha a cigány nem jelenik meg, biztosan szétrágtak volna, hiszen nem volt már erőm tovább küzdeni. Egyre ez a borzalom jár a fejemben, látom a kutyák habzó száját, hallom az ugatásukat. Napközben hagyján, elfoglal a munka, de esténként folyton újraélem az egészet. Megengedhetetlen, hogy ilyesmi történjen egy olyan helyen, ahol családok és sportolók sokasága keresi a felüdülést, egy természetvédelmi területen legalább csúcsidőben kellene járőrözni. Én ugyan egyedül voltam, de nem tértem le sehol a jelzett útvonalról, és minden óvintézkedést betartok: nyitott szemmel és füllel járok, nem hallgatok zenét futás közben. Harminc éve járom a hegyeket, és remélem, hogy a Nyírbe is vissza tudok térni, ez az eset nem fogja elrontani az ottani futás örömét. Egyedül többet nem megyek, és ezentúl a medveriasztó spray-t fogom hordani. A rendőrségen nem tettem feljelentést, mert nem tudom, hogy felismerném-e a cigányt, nem őt néztem, hanem a sebeimet. Meg a kutyákat; azokat felismerném. Egy vészjelzést a Fitness Tribe közösségi oldalán leadtam, hogy hátha jobban odafigyelnek az emberek, mert nagyon sokan felhívtak az elmúlt napokban, és mindenki elmondta, hogy teljesen védtelenül és gyanútlanul mozogtak a Nyírben. Nagyon sajnálatos, hogy már sehol sem vagyunk biztonságban: nem elég a medveveszély, kutyák is mindenütt vannak. Sugásfürdő felé a tó fölött tele van kutyákkal, de már a Bíróné pusztájáig is fél kimenni az ember, sőt, még a Kolcza-gödör közelében sem futhatunk nyugodtan – összegezett Wagner Erika. Reméli, hogy senkivel nem ismétlődik meg, amin ő átment.

Az önkormányzat tehetetlen, a rendőrség vizsgálódik

Igaza van: teljesen elfogadhatatlan, hogy a békés természetjárás ilyen veszedelmeket tartogasson. Különösen a Rétyi Nyírben, amely nem véletlenül vált ilyen népszerűvé, hanem azért, mert a szépsége mellett biztonságos helynek is számított. És családbarátnak: a gyalogos, biciklis és lovas körutak mellett két tanösvényt és egy meseútvonalat is kialakítottak benne. De ki védi meg az embereket?

Nagyon sajnálja az esetet, és külön azt is, hogy Réty község területén történt, de az önkormányzat nem tehet semmit – közölte érdeklődésünkre Dombora Lehel polgármester. Nem tartozik a hatáskörébe, és nincs is annyi embere, hogy folyamatosan jelen legyenek a Nyírben, ahogy egyetlen erdőben sincs állandó őrség. Kutyák mindenütt vannak, ezért ő azt javasolja, hogy mindenki hordjon magával nem halálos fegyvert. Ő maga nem indul erdőbe elektromos sokkoló nélkül, amelyet a világhálón vásárolt; nem kell hozzá semmiféle engedély, de úgy tudja, hogy egy telefonos alkalmazás is létezik a kutyák elriasztására. Az önkormányzat csak a kóbor kutyákért felelős, azokra nézve világos intézkedések vannak, habár a befogásuk problémás megyeszinten is; épp most keresnek erre a feladatra szolgáltatót.

Az elöljáró szerint az emberekkel is gond van: sok nyaralóház kapuja előtt ki van téve az etetőedény az arra járó kutyáknak, ezekről újabban fényképeket készít, és küldi egyenesen a rendőrségnek, mert nem kívánják a törvénytelen és felelőtlen kutyatartást bátorítani. A Wagner Erikát ért támadás is felelőtlen kutyatartásról árulkodik, amiért a rendőrség büntethet, ezért ő arra biztatja a sértettet és minden megtámadott személyt, hogy tegyen feljelentést, mert a rendőrség azonosítani tudja a kutyák gazdáját; odáig ők is eljutottak – érthető módon sokakat foglalkoztat az ügy, beszélnek róla széltében-hosszában –, hogy egerpataki lehet az illető, mert Rétyen nincs olyan szekér, ami után négy kutya szalad, két kicsi és két nagy. Bejelenteni a törvény szerint csak a veszélyesnek nevezett kutyafajták egyedeit kell, ezek tartását ellenőrzik is, a juhászkutyákra szintén vannak szabályok, a meghatározatlan fajtájú ebekről azonban még nyilvántartás sincs. Ezeket ivartalanítani kellene, de ezt az előírást elenyésző mértékben tartják be és kérik számon – mutatott rá Réty polgármestere. Más támadásról nem tud, csak arról, hogy néhányan megijedtek a juhászkutyáktól.

A Rétyi Nyírben történt kutyatámadás miatt a rend­őrség vizsgálatot indított – tudtuk meg Nicoleta Tolvaj-Marin szóvivőtől. Feltárják az eseményt és annak körülményeit, megállapítják az esetleges felelősségeket, és ezek alapján megteszik a helyzet által kívánt törvényes intézkedéseket. A fejleményekről majd tájékoztatni fognak.

Háromszéken nem ez az egyetlen kutyatámadás, csak nem mindegyik kerül nyilvánosságra. A mostanihoz hasonló eset történt 2021 májusában a Benedek-mező közelében is, ott szabadon kószáló juhászkutyák támadtak és haraptak meg egy túraösvényen másodmagával kiránduló hölgyet; akkor is egy cigányszekérről jött a megmentés. Emiatt indult ugyan bűnvádi eljárás (testi sértés és a támadás megelőzését célzó intézkedések elmulasztásának vádjával), ám a per a kutyatartó felmentésével végződött.