Anyanyelvi vetélkedő Kovásznán

Az anyanyelvi vetélkedő a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum alsó tagozatos Orbán Balázs Általános Iskolája szervezésében zajlott, célja a diákok anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása.

A versenykiírásban alapvető követelmény, hogy a diákoknak korukhoz mérten legyen gazdag a szókincsük, ismerjenek sok közmondást, szólást, rokon értelmű szót, kifejezést, írjanak minél helyesebben, olvassanak folyékonyan és kifejezően, szeressenek és tudjanak alkotó módon gondolkodni, véleményüket megfogalmazni, csapatban játszani. Emellett megoldották a Napsugár Szólj, szám! feladatait, ezzel plusz 30 pontot szerezve az országos megmérettetésre való továbbjutáshoz, tájékoztatott Fülöp Annamária tanítónő, a verseny megyei szervezője, aki azt is elmondta, hogy a megmérettetés a tanügyminisztérium által nem támogatott versenykalendáriumban szerepel, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a Napsugár Gyermekfolyóirat szervezésében.

Idén a IV. osztályosok „Kicsi víz nagyba folyik. Kis és nagy vizek mesékben, mondákban, népdalokban” témával kaptak feladatokat. Az elért pontszámok alapján a zsűri a baróti Gál Mózes Általános Iskola Merészek csapatának: Fehér Ágnes, Incze Kriszta, Jakab Kristóf (felkészítő tanítónő: Márkó Lenke) ítélte az első díjat, a másodikat a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola „Kukucs” csapatának: Áda Karola, Kovács Apor, Bene-Nagy Andrea (felkészítőjük: Kaján Szende), a harmadik díjat a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium „Népi szoknyák” csapata nyerte: Bardóczi Petra, Kászoni Zsófia Boglárka, Muntyán Gréta (Urbán Laura tanítónő csapata) – mindannyian továbbjutottak a gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban sorra kerülő országos megmérettetésre. Dicséretben részesült a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium „Betűk” csapata Áda Kincső Flóra, Antal Réka és Mike Liza (felkészítő pedagógus: Ördög Mária) és a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum „Anyamanók” csapata: Péterfy Berta, Pap Csenge, Cirilă Botond (Bede Imola) – utóbbiak a Napsugár különdíját is elnyerték.

„A gyerekek már a kezdetektől nagy lelkesedéssel készültek, izgatottan várták a feladatokat. Nagyon szeretik az anyanyelvet, rengeteget olvasnak, és élvezik az anyanyelvi játékokat is – ezért is gondoltuk, hogy indulunk ezen a versenyen. A felkészülés során végig örömmel dolgoztak, és most hatalmas boldogság számukra, hogy első helyezettek lettek. Szinte el sem akarták hinni – meglepte őket, de nagyon megérdemelték. Úgy látom, hogy ha van bennük akarat, tényleg bármit el tudnak érni. Ez a verseny sokat segít abban is, hogy még jobban megszeressék az olvasást és az anyanyelvünket – legalábbis a mi csapatunknál ezt biztosan tapasztaltam” – nyilatkozta lapunknak Márkó Lenke tanítónő, a baróti Merészek felkészítője. Hozzátette: „Az országos szakasz előtt újra egy nagyobb közös munka vár ránk. Szeretnénk még többet tanulni az anyanyelvről, a szójátékokról, a népi hagyományainkról, szólásokról és közmondásokról is. Emellett fontos lesz a kitartás, az együttműködés és persze a helytállás is. Úgy gondoljuk, hogy a magyar nyelv igazi kincs, és büszkén vállaljuk, hogy a nyelv „kis vitézei”, a magyar nyelv őrei vagyunk – és ezért mindenképpen érdemes érte küzdeni és tenni!”

„Nagy örömünkre szolgál, hogy idén már harmadik alkalommal Kovásznán, iskolánkban szervezhettük meg a vetélkedő megyei szakaszát. Elsődleges célunknak tartjuk a vetélkedő felkarolását, hisz egy nyelvközösség minden tagjának feladata az »ajándékul kapott« anyanyelv gazdagságának megismerése, szépségének megőrzése, mert így tudja méltó módon továbbadni azt a következő nemzedéknek. Szerintem méltó helye van itt, Kovásznán, közel Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujához, mert így a gyerekek már kisiskolás korukban megismerhetik Kőrösi munkásságát, példát vehetnek kitartásból, szorgalomból, rátermettségből, s nem utolsósorban ápolják anyanyelvüket is, hiszen Jókai Mórt idézve: »Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve: Édes anyanyelv«” – mondta Fülöp Annamária, a verseny kovásznai szervezője. Hozzátette: „Bár a tanügyminisztérium anyagilag nem támogatta a versenyt, érdemes megemlíteni, hogy a tanítói közösség összefogásával, s néhány odaadó személy támogatásával tudjuk megszervezni ilyen színvonalasra. Köszönet a támogatóknak!”