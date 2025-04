Háromszéki foglalkoztatókönyv kisdiákoknak

Tudtad, hogy Háromszék 468 m és 1777 méteres tengerszint fölötti magasság között terül el? Ismered Kovászna megye tíz legmagasabb hegycsúcsát? Hallottál arról, hogy az Olt 129 kilométer hosszan kanyarog Háromszéken? Érdekel, hogy mikor, milyen gombákat, gyógynövényeket gyűjthetsz vidékünkön, és milyen madarak dalát hallgathatod erdőn, mezőn? – Kovászna megye helyismereti tankönyvében ezekről is olvashatnak a diákok, amelyet hétfőn délután mutattak be a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban az elemi osztályokban oktató tanítóknak.

A Kovászna Megye Tanácsa és Kovászna Megyei Művelődési Központ (KMMK) megbízásából, utóbbi kiadásában a Háromszék Vármegye Kiadónál megjelent kiadvány teljes címe: Háromszék – Kovászna megye földrajzi és természetrajzi foglalkoztató könyve 3–4. osztályosoknak. A könyv megjelenését a háromszéki önkormányzat és részben a Nemzeti Kulturális Alap támogatta, az oktató segédeszköz szerzőinek – Farkas István, Kocsis Annamária, Volloncs Szidónia és Kerekes Izabella – munkáját a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az Apáczai Csere János-díj pályázatán dicsérő oklevelével ismerte el, amelyet hétfőn délután Kiss Imre megyei főtanfelügyelő adott át az érintetteknek. A Szőts Papp Zsuzsa szerkesztésében elkészített helyismereti tankönyvet Kolumbán Hanna és Pál Vendel illusztrálta, a térképeket Toró Attila készítette, a fényképeket több mint húsz fotós alkotásai­ból válogatták.

A gyermekek életében a szülőföld megismerésének szerepét hangsúlyozta a könyvbemutatón Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, ezzel indokolva, hogy miért tartotta fontosnak és támogatta a foglalkoztatókönyv megjelenését. A bemutató moderátoraként a jelenlévőket Gáj Nándor, a megyei önkormányzat alelnöke köszöntötte, az előzményeket Szőts Papp Zsuzsa, a KMMK munkatársa, a könyv szerkesztője ismertette.

A Kovászna Megyei Művelődési Központ már 2021-ben tervezte négy települési tankönyv kiadását, de a koronavírus-járvány közbeszólt, és mostanra csak a berecki könyv készült el (éppen a napokban jelent meg), következik Torja, Vargyas és Csernáton. Időközben Kocsis Annamária, a háromszéki magyar elemi oktatásért felelős tanfelügyelő kezdeményezésére elindult az említett négy települési kiadvány szerkezetét és arculatát követő, az egész megyét átfogó földrajzi és természetrajzi foglalkoztató tankönyv megírása szintén a KMMK támogatásával. Ennek előzményét képezte, hogy Kocsis Annamária már korábban kezdeményezte Farkas István földrajz szakos (jelenleg nyugdíjas) tanfelügyelő 1996-ban megjelent, Kovászna megye című munkafüzetének újrakiadását, mivel azt tapasztalta, hogy az iskolákban jelenleg is nagyon sokat használt, jól összeállított segédeszköz.

A jelenlegi kiadványt Farkas István ismertette, hangsúlyozva: nem az a cél, hogy a gyermekek adatokat, számokat jegyezzenek meg, hanem hogy megértsék a különböző jelenségeket, az új ismeretek és feladatok gondolkodásra késztessék őket, és minél többet járjanak a természetben figyelemmel és értő módon. A Háromszék természeti viszonyai, éghajlata, vízhálózata, természeti kincsei, védett természeti értékei, rezervátumai, lakossága, települései és területi felosztása című fejezetekre tagolt könyv lehetőséget ad a diákoknak, tanítóknak, tanároknak, hogy kutakodjanak, foglalkoztat, munkáltat, lényege, hogy a tudásszerzés mellett felkeltse az érdeklődést a szülőföld megismerése iránt – hangsúlyozták a szerzők.

A Háromszék – Kovászna megye földrajzi és természetrajzi foglalkoztatókönyvből minden magyar tanítónak – előkészítőtől negyedikig, ez több mint négyszáz pedagógust jelent – ingyen juttatnak egy-egy példányt, és június végéig eldönthetik a jelenlegi harmadikos tanítók, hogy a jövő tanévben ki szeretne a negyedik osztályban ebből a könyvből is tanítani, és megrendelheti diákjai számára a szükséges példányszámot. A könyvet jövő héten bemutatják Baróton és Kézdivásárhelyen, utóbbi helyszínre várják az orbaiszéki tanítókat is, készül továbbá a román nyelvű változat is.