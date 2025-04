A romák a beilleszkedés útján szeretnének járni

Az Amenkha Romák Egyesülete által a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesülettel, valamint több segélyszervezettel és a megyeszékhely önkormányzatával közösen szervezett egész napos rendezvény programjában a hagyományos események mellett idén az őrkői közösség, a romák mindennapjait bemutató kiállítások, filmvetítések is helyet kaptak.

A rendezvény az őrkői közösségi központ (a „fehér ház”) előtt kezdődött, ahol az Amenkha Romák Egyesülete részéről Dima Cornel pünkösdista lelkipásztor üdvözölte a megjelenteket. A lelkipásztor elmondta, hogy a roma közösség számára április 8-a nagy öröm forrása, hiszen sok szenvedés, üldöztetés, súlyos idők után 1971-ben ezen a napon az első roma kongresszuson Londonban sikerült felmutatni, hogy ez a nép és kultúrája létezik és van jövője. Az egyik szeme nevet, hiszen e pillanat jelentette a roma közösség elismerését, a másik viszont sír, ha arra gondol, hogy a holokauszt során hány társuk veszítette életét, és szomorúságának forrása a romákat ma is sújtó szegénység is – fogalmazott. Dima Cornel köszönetet mondott a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak, az alárendelt intézményeknek, a szociális és segélyszolgálatot végző civil szervezeteknek, amelyek segítik az őrkői közösség felemelkedését, és arról biztosította a hallgatóságot, hogy a romák is az integráció, a beilleszkedés útján szeretnének járni. Úgy vélte, az együttműködés, a közös erőfeszítések eredményei már láthatóak, és remélik, hogy ez a folyamat fennmarad. Kitért arra is, hogy az Őrkőn a beruházások, a szociális segítségnyújtás folytán jó irányba változik a helyzet.

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere rámutatott, hogy a roma emberek évszázadok óta szerves részei társadalmunknak, és a jövőben ez a közösség fontos része lesz annak, amit együtt építünk. „A romák egyedi kultúrával, zenével, nyelvvel, hittel, kitartással rendelkeznek, valamint elképesztő tehetséggel. Sokan közülük nap mint nap példát mutatnak, mit jelent felállni, újrakezdeni, küzdeni, álmodni, saját útjukat járni, gyakran nem kevés akadály között. Sokan élnek ma is közülük nehéz körülmények között, még mindig gyakori a hátrányos megkülönböztetés, a szegregáció, az előítélet és sokszor az esélytelenség, ez pedig nem természetes és nem elfogadható. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy emberek tehetsége, álmai, sorsa elvesszen csak azért, mert más a társadalom által nekik adott esély. A valódi ünnep az, hogy nem csak beszélünk az elfogadásról, de teszünk is érte mindenhol, ahol lehetséges” – fogalmazott. A megnyitó Dima Cornel lelkipásztor igehirdetésével zárult.

Ezt követően a Néri Szent Fülöp Általános Iskola diákjai versekkel, énekekkel, a roma eredettörténetet bemutató kiselőadással kedveskedtek a megjelenteknek, és a roma himnusz is elhangzott. A műsor után a megjelentek virágcsokrokkal és színes szalagokkal díszített gépkocsikkal vonultak végig a városon az Olt-híd szomszédságáig, ahol a hagyományhoz híven a folyóba dobták a virágokkal díszített fenyőkoszorúkat, így tisztelegve őseik áldozata, szenvedéseik, vándorlásuk előtt.