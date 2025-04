Nemhogy vitát nem szült, de jóformán még kérdést sem kapott az előterjesztő Barót idei költségvetése kapcsán. A bevételi oldalon 104,2 millió lejjel számol a hivatal, de ez csak papíron van így: olyan összegek is szerepelnek itt, amelyeket pályázatok révén megnyertek ugyan, de azokhoz csak később, a pályázatok megvalósításának függvényében, akár többéves futamidő alatt jut hozzá a város.

A tavalyinál több a bevétel

Benedek-Huszár János tételesen bemutatta a költségvetést. Mint mondotta, a bevételi oldalon szereplő 104,2 millió lej becsült érték: tartalmaz minden olyan beruházást, amelyek több évre szólnak, s amelyek fedezetét külső forrásból biztosítják.

A város saját jövedelme 17, 4 millió lej körül alakul, ami mintegy kétmillió lejjel nagyobb a tavalyi bevételnél. A személyi jövedelemadóból az állami költségvetésből a megyei pénzügy által visszaosztott összeg 2,12 millió lej, a megyei tanács által elosztott hatszázalékos személyi jövedelemadóból 3,46 millió lejre számíthatnak. Mivel a pénzügyminisztérium új képletet alkalmaz a személyi jövedelemadó elosztására a költségvetés kiegyensúlyozására, Barót sem fog – az országban is csak nagyon kevesen – ezen a jogcímen pénzhez jutni. Az áfából visszaosztott összeg (a megyei pénzügy kiközlése szerint) 5,83 millió lej lesz – jelentette ki.

A polgármester örömmel tudatta, hogy Barót városa szerepel az állami költségvetési törvényben, ami által célirányosan egymillió lejhez jutnak. Félmillió lejt a kórházudvar felújítására, ötszázezret pedig két, középületeket kiszolgáló transzformátorállomás létrehozására vagy meglévők felújítására fordíthatnak. Ezeket az állomásokat a Baróti Szabó Dávid utcában építik meg, és az iskolaépületet, a kórházat, a bölcsődét és a megépítendő szolgálati lakásokat fogják kiszolgálni.

Épület- és ingatlanadóból természetes és jogi személyektől összesen 1,2 millió lejjel, területadóból 637 ezer lejjel, kültelekadóból 325 ezer lejjel bővül a bevétel, járműadóból 787 ezer lej jövedelemre számí­tanak.

Haszonbérbe adásból és bérekből bő egymillió lejes összeggel számolhat a város. Ennek zöme, mintegy 562 ezer lej a bányajogdíjból folyik be. A törvény, amely arról rendelkezik, hogy a bányajogdíjak egy részét a helyi önkormányzatok kapják, 2021-ben született meg. Annak hozadékaként 2023-ban – a bibarcfalvi borvíztöltőnek köszönhetően – 250 ezer lejt kapott Barót, idén viszont jelentősen, mintegy háromszázezer lejjel lesz nagyobb ez az összeg. Különböző szolgáltatásokból hétszázezer lej, speciális illetékekből nyolcvanezer lej folyik be, rendőrségi büntetésekből háromszázezer lej illeti meg a várost.

Az országos vidékfejlesztési programból 1,11 millió lej bevételre számítanak idén. A polgármester „érdekességként” jegyezte meg, hogy a 2021–2024 közti négy évben ebből a forrásból 14,3 millió lej bevételre tettek szert, amit a felsőrákosi 38-as útra, a felsőrákosi vízhálózatra, valamint a Baróti Szabó Dávid Középiskola építésére fordíthattak. A Saligny-program keretében a városnak a baróti közművesítésre van megkötött szerződése, annak értéke összesen 26,44 millió lej, más európai alapokból pedig 11 millió lejre számítanak.

A megyei tanáccsal kötött partnerségi szerződés értelmében Barót idén is hétszázezer lejt kap a kórházudvar felújítására. A Környezetvédelmi Alappal a Gaál Mózes Általános Iskola felújítására van megkötött szerződésük, de azt a beruházást csak akkor tudják elkezdeni, amikor a líceum építését befejezik.

Sokat költenek fenntartásra és bérlésre

A kiadási oldalon személyzeti költségre 8,56 milliót, különböző munkahelyi biztosításokra 202 ezer lejt szánnak. Különböző javakra és szolgáltatásokra 5,48 millió lejt fizetnek ki, ami – mint fogalmazott Benedek-Huszár János – „a város működtetését foglalja leginkább magában”.

Épületbérlésre (egyebek mellett a művelődési ház, diákdombi és miklósvári iskolaépületek, valamint azon raktárépület, amelyben a campusépítés anyagát tartják) 260 ezret fizetnek. Az ingázó diákok bérlettámogatására a Transloc Rt.-nek 235 ezer lejt utalnak át.

A városi kórház működtetésére 257 ezer lejt szánnak. Ennek felét – minden egyes lakójuk után tíz lejt – az erdővidéki községek fizetik ki abból az összegből, amelyet a megyei tanácstól kell kapniuk. A kórház tőkeberuházására kétszázezer lejt fordítanak.

A negyven szociális gondozó fizetésére 2,94 millió lejt, a fogyatékkal élők (akiknek nincs gondozójuk) támogatására 1,26 milliót különítenek el, a Gaál Mózes Általános Iskola melegebéd-programjára pedig 1 392 000 lej szükséges.

A különböző alapítványokkal, egyesületekkel való együttműködésre 775 900 lejt fordítanak. Ennek része a Laura-házzal és a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal kötött együttműködésből származó vállalásuk, valamint a pályázat révén egyesületek számára meghirdetett összeg is.

Befejezni az iskolát, megújítani a járdákat

A beruházási listának több eleme az elmúlt esztendőkben is megtalálható volt, hiszen azok esetenként sokéves beruházások – mondotta a polgármester. Az újdonságok közt említette, hogy a felsőrákosi vízszolgáltatás számára olyan külterületet kell vásárolniuk, ahova idővel vízgyűjtő medencét tudnak építeni. A Baróti Szabó Dávid utcában 6×9-es telekrészt kell vásárolniuk, hogy a középületeket kiszolgáló transzformátorállomásokat megépíthessék. Olyan utánfutót vásárolnának, amellyel medvét is lehet szállítani. A polgármester felelevenítette: tavaly hol ő, hol az alpolgármester volt annak a csendőrből, vadászból és állatorvosból álló bizottságnak a tagja, amely a lakott területekre betérő vadakkal felvette a harcot. Mivel várhatóan idén is „meggyűlik” a bajuk a medvékkel, feltétlenül szükséges egy ilyen megerősített utánfutó – mondotta.

A Baróti Szabó Dávid Középiskola új épületének befejezéséhez a helyi költségvetésből még 752 ezer lejt szánnak, amit pályázatból származó pénz egészít ki. A következő időszak „prioritása lesz”, hogy a beruházást „felpörgessék és be is fejezzék”.

Amint a líceum átköltözik az új épületbe, megkezdődhet a régi felújítása. A Környezetvédelmi Alapnál erre 4,5 millió lejt nyertek.

A kórházudvar felújítására 1,4 millió lejt költenek idén. Ennek felét a megyei tanácstól kapják, az állami költségvetésből félmillió lej érkezik, így idén Barótnak mindössze kétszázezer lejt kell kitennie.

Pál-Szilágyi Zoltán tanácstag (RMDSZ) kérdésére válaszolva a polgármester azt mondta, a különböző partnerségek és pályázatok révén idén Barót járdái négy kilométeren újulnak meg. Rendbe teszik a járdát a Kossuth Lajos utca teljes hosszában (a Stadion utca sarkától egészen a várostábláig) mindkét oldalán, valamint a központtól az olaszteleki határig, és rendezik a katolikus templom környékét (a Diákdomb előtt) is. A Petőfi Sándor, a Gyöngyvirág, az Ady Endre, az Új, a Baróti Szabó Dávid utca és azok járdái is meg fognak újulni, de annak feltétele, hogy a folyamatban levő vagy nemsokára elkezdődő közművesítést fejezzék be.