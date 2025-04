Hogyan veszítsünk választásokat

Úgy tűnik, hogy a kormánykoalíció jelöltje, Crin Antonescu egyelőre nem tud felnőni a feladathoz. Hiába áll mögötte – elméleti szinten legalábbis – mindhárom kormánypárt, még a második fordulóba jutása is kétséges. Korábban az ilyen hátszél bőven elegendő lett volna, hogy a Cotro­ceni-palotába röpítse, most azonban kevésnek, sőt, akár béklyónak is bizonyulhat. Főleg, hogy a PSD és a PNL képtelen egységes üzenetet megfogalmazni, külpolitikai kacsintgatásaik egymásnak ellentmondóak, ez pedig nem a közös programot erősíti, hanem a szavazókat bizonytalanítja el.

Mostanáig az euroatlanti tábor egységes volt, ők számítottak a nyugati típusú demokrácia letéteményeseinek, az emberi jogok, a fejlődés képviselőinek. Világunk azonban egyre zűrzavarosabbá válik, már nemcsak kelet és nyugat feszül egymásnak, de Európa és az Egyesült Államok is, dúl az ideológiák harca, vajúdóban valami újfajta világrend, és ebben a felfordulásban kellene Romániának, leendő elnökének megtalálnia a helyét. És ezt kellene tennie Crin Antonescunak is, csakhogy…

A liberálisok korábbi elnöke, az államfővé avanzsált Ilie Bolojan egyértelműen Európa-párti és az EU irányvonalát követi: Ukrajna támogatásának kérdésben is felsorakozott Emmanuel Macron francia elnök mögé. Marcel Ciolacu, a szociáldemokraták vezetője és a kormány feje Amerika felé kacsintgat, Donald Trump kegyeit próbálja elnyerni, békéért kiált, szorgalmasan sorosozik, és olyan megbízottat szalajtott elnyerni a Fehér Ház kegyét, aki egyértelműen megfogalmazta: nem kell komolyan venni Romániát, elnöke csak ideiglenes, az Ukrajna melletti kiállás vele együtt tovatűnik.

Ezeket az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat, viszonyulásokat kellene összebékítenie Crin Antonescunak, és olyan álláspontot megfogalmaznia, amellyel megnyerheti a szociáldemokrata és liberális szavazókat, sőt, a magyar voksokat is. Szinte lehetetlen küldetés, hiszen jól látszik: a PSD híveinek egy része Victor Pontához, sőt, George Simionhoz szegődött, a liberálisok táborából sokan Nicușor Dant tartják meggyőzőbbnek. A magyarok között pedig van híve Pontának is, Dannak is bőven.

Ha az ideológiai különbségeket nem sikerül összehangolni és valahogy egységes álláspontot kialakítani, marad a riogatás. Mind gyakrabban halljuk, hogy a jelenlegi koalíció, a kormány csak akkor maradhat talpon, ha Crin Antonescu lesz Románia elnöke. Ezzel próbálja sakkban tartani polgármestereit a PSD, így őrizné meg egységes táborát a PNL, de ezzel érvelnek az RMDSZ politikusai is. Mindannyian azt jelzik: vége lesz a világnak, ha összeomlik a mostani tákolmány, és más kezébe kerül a hatalom. Csakhogy a szavazópolgárok jelentős részének éppen ebből a hatalomból lett nagyon elege, az ide is, oda is kacsintgatásból.

Crin Antonescunak most épp az lehet a veszte, ami korábban biztosan elnökké tette volna: a széles körű, többpárti támogatás.

