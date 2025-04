Madarak jönnek, madarak jönnek – énekelik a zseniális Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című rockmusicalben. Miközben írok, ha már eszembe jutott, hát ezt hallgatom. Megunhatatlan, de most nem véletlenül kerestem rá. Hogy miről is jutott eszembe pont ma, mondom máris. Egy teljesen prózai, nem túl kellemes délutáni program kapcsán. Éspedig tavaszi terasztakarítás közben.

Az akció magában nem lenne túl macerás, nem olyan hatalmas az a terasz, és olyan jó tavasszal felfrissíteni a felfrissítenivalót kívül-belül. Az viszont már kevésbé kellemes, amikor a galambok után kell kimondottan erre az alkalomra vásárolt harci eszközökkel felszámolni mindazt, amit maguk alá, maguk után rámoltak becsületes munkával. Mert azért a benti seprű, kefe, vödör és egyebek mégsem alkalmasak erre a kis szórakozásra, ugyebár.

Beöltözünk rendesen az alkalomhoz illően, gumikesztyű és minden, ami ilyenkor dukál. Napok óta készülünk erre a kedves programra, de valahogy nehezen futottunk neki mégis. De lassan újra virágokat lehet ültetgetni, gyertyafény mellett este jó itt üldögélni. Csak azok a galambok...

Azért jól elvagyunk, ha belegondolok. A hegyi lakba az ember (én) a medvék miatt nem mer kijárni. Pedig ott aztán a patak is zúg, de a macik már az udvaron is otthonosan mozognak. A városban nem zúg a patak, ette fene, de hát az ember annak örüljön, ami van. Csakhogy itt meg azok a méretes, kövér galambok keserítik meg az örömpillanatokat. Mert ezek is már olyan mértékben szocializálódtak, mint a medvék fent a hegyen. Azokat nem zavarja semmiféle hangzavar, tábortűz, teljes lelki nyugalommal érkeznek hozzád, mostanság már egyre gyakrabban fényes nappal is betoppannak. Városi szárnyas barátaink is karnyújtásig képesek elüldögélni, s nemcsak a korláton, de egyenesen a kerti széken. Nem zavarja őket a teraszra hirtelen kipattanó macska sem. Ilyenek ezek is, barátkozni akarnak. Bezzeg a brassói vakációk idején hiába próbáltam galambot fogni az udvaron, nagyapám tanácsára, sóval. Mert nagytata szerint meg kellett sózni a galamb hátsó felét, s máris megvolt, meglett volna a zsákmány. Kitartóan próbálkoztam, és nem értettem, hogy miért nem sikerül, és azt sem, hogy imádott nagyapám az ajtóban minek vigyorog. Nagymama meg közben zsörtölődött a konyhában, hogy hová lett az a sok só.

Terasz szépen, tisztán tavaszra készen áll. Ornitológus barát, sirámaimat meghallgatva, adott pár tanácsot, hogy milyen cseleket próbáljak bevetni. A sót nem említette, a borsot viszont igen. Zacskó bors elszórva, csak a szél el ne vigye! Na, így készülök én az itthoni tavaszi, nyári napokra, estékre! Azért minden rosszban van valami jó, újra végighallgattam a Képzelt riportot. Különben eszembe sem jutott volna.

Fotó: Pixabay.com