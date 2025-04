Marokkóban vendégszerepel az M Studio

Március közepén egy újabb Dance Communication Lab (DCL) műhelyfoglalkozást tartottak Sepsiszentgyörgyön a Beyond Front@: Bridging Periphery Creative Europe 2023–2026 nevű program részeként. Ez egy háromnapos intenzív tréning táncosoknak, mely a tavalyi Flow Fesztivál alkalmából indult útjára, és amelynek idei kiadását Andrea Gavriliu koreográfus vezette. Mind a hat partnerországból, Romániából, Magyarországról, Svédországból, Lengyelországból, Horvátországból és Szlovéniából is érkezett egy-egy táncos, akik a műhelymunka során megosztották egymással tapasztalataikat, a rendezvényt pedig nyilvános bemutató zárta március 17-én.

Március 26-án Besztercén léptek fel, a Stagiunea de Dans 2025 nevű esemény meghívottja volt az M Studio Mozgásszínház, ahol a LIFT című előadásukat mutatták be. „Nagyon értékelem ezt a kezdeményezést, mert Beszterce olyan város, ahol még igazán gyerekcipőben jár a kortárs tánc és a mozgásszínház. Éppen az egyik Dance Communication Lab alkalmával kerültünk kapcsolatba Bianca Bor fiatal táncossal, aki besztercei születésű, és azzal próbálkozik, hogy kortárs táncszínházi eseményeket szervezzen a szülővárosában. Ebben az évben tartották az első „táncévadot”, vagyis év közben több táncos produkciónak is fellépési lehetőséget biztosítottak, ami szerintem rendkívül figyelemreméltó” – fogalmazott Márton Imola.

A Sepsi Theatre ShowCase nevű rendezvényen az Eoin Mac Donncha koreográfiájában készült Six out of Seven című produkciót mutatta be az M Studio március 29-én. A társulatvezető szerint ez azért volt nagyszerű lehetőség számukra, mert már két éve nem léptek fel Bukarestben, itt pedig bukaresti színházkritikusok is láthatták az előadást.

Marokkóban már visszatérő vendég a társulat, hisz három évvel ezelőtt részt vettek Casablancában egy fesztiválon, és akkor alakult ki az ottani román nagykövetséggel való jó kapcsolatuk, amelynek a mostani meghívást köszönhetik – mondta el lapunknak Márton Imola. Már akkor közölték velük, hogy amennyiben sikerül pályázati forrást találni, szívesen szerveznének nekik egy újabb előadást Rabatban is. Végül tehát a Bethlen Gábor Alap támogatásával és a rabati román nagykövetség szervezésében került sor az újabb marokkói vendégjátékukra. Bár eredetileg két előadást, a Fehér Ferenc által rendezett LIFT-et, valamint az Ermira Goro koreográfiájában készült Echoes of here című produkciót is bemutatták volna Rabatban, végül technikai okok miatt csak az előbbivel vendégszerepeltek az afrikai állam fővárosában kedd este.

Márton Imola szerint a vendégjáték nagyszerű élmény volt számukra, érdekes módon már többször azt tapasztalták, hogy azokban a távoli országokban, ahol nincs nagy hagyománya a táncszínház műfajának, rendkívül hálásak nézőik. Miközben az itthoni közönség inkább elutasítóan viszonyul a számára új dolgokhoz, a közel-keleti és afrikai országokban nagyon kíváncsian fogadják előadásaikat, ami valószínűleg az ottani emberek habitusából fakad. Talán kevésbé intellektuális beállítottságúak, de lélekben nagyon nyitottak, és ez lehet az oka annak, hogy fogékonyabbak a mozgásszínházra, mely inkább érzésközpontú befogadói attitűdöt igényel – véli a társulatvezető.