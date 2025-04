Kultúra két hétig

A kulturális hét pontosan Szent György napján, április 24-én a már hagyományossá vált hangversennyel kezdődik: a sepsiszentgyörgyi születésű Ungu­reanu-Szabó Anna által irányított, világhírű bukaresti Madrigal kórus a Nagyhét című húsvéti műsorát adja elő a Krisztus Király-templomban; másnap, 25-én a Sepsi Gospel Band koncertezik a színházban, 26-án a Kolozsvári Állami Magyar Színház a Stuart Mária című drámával vendégszerepel városunkban, 27-én, vasárnap a MoniAcustique zenekar és Fazakas Albert cimbalomművész hívja a két világháború közötti zenei kalandozásra a közönséget. Április 29-én a tíz évet töltő Mozsikácska főképp gyermekeket vár a jubileumára, az Andrei Mureșanu Színházban pedig a Bukowski by Night interaktív produkción lehet részt venni. Május 2-án ugyanott a galaci Fani Tardini drámai színház az Angajați–mă! című keserédes komédiával jelentkezik, május 3-án a budapesti TranzDanz táncszínház a Hermész című előadását mutatja be a Háromszék Táncstúdióban, a Tamási Áron Színházban pedig Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő és Erdős Róbert operaénekes Szavak és hangok szimfóniája című zenés-verses összeállításának lehet tapsolni. Május 4-én ugyanott a Masca Színház a Jurnal de România #Aiciseviseazălaschimbare című dokumentumszínházi alkotást játssza. Május 5-én a Művészeti és Népiskola az 50-es és 60-as évek pop- és rockzenéjébe kínál időutazást, május 6-án a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a bözödújfalusiak megpróbáltatásainak emléket állító, Az igazság gyertyái című színművét lehet megtekinteni. Május 8-án a Bod Péter Megyei Könyvtárban vers és zene csendül fel Sinha Róbert (gitár) és Lackfi Dorottya (ének) előadásában.

Jegyeket a főtéri jegyirodában vagy online az eventim.ro oldalon lehet vásárolni. Újdonság, hogy három előadásra (a kolozsvári és a marosvásárhelyi színházak, illetve Kubik Anna és Erdős Róbert fellépésére) bérletet is lehet venni 160 lejes kedvezményes áron. A jegyek ára 20 és 80 lej között mozog, nyugdíjasok, diákok, nagycsaládosok fél áron juthatnak hozzá.

A kulturális hétről Sztakics Éva alpolgármester a városnapoknak szentelt tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a nagyobb erdélyi magyar színházak, helyi előadók és román meghívottak számára is próbáltak fellépési lehetőséget teremteni.

A főszínpad és a vásári hétvége

Újdonságok lesznek, a tavalyi észrevételek alapján néhány módosítást is eszközölnek, hogy kényelmesebbé, barátságosabbá tegyék a rendezvényt, de a szerkezete nem változik: a kézművesvásárt, gyermekprogramokat, utcazene-fesztivált, közösségi színpadot, borudvart, ifjúsági udvart mind a fesztiválhétvégén szervezik meg, a záróesemény pedig a tűzijáték marad.

A főtéri koncerteket Dancs Zsolt producer sorolta fel: május 9-én, pénteken délután a csíkszeredai US. lép először színpadra, utánuk a román Vama, majd a magyarországi Valmar csap a húrok közé. Szombaton a pár éve indult Made in Sepsi sorozat folytatódik fiatal helyi zenekarokkal, utánuk Andia román énekesnő, este a magyarországi Intim Torna Illegál lép fel. És lesz egy ráadásutcabál is, amelyen a Robert Georgescu – White dj-páros ígér nagyon jó szórakozást. Vasárnap a Selfish Murphy erdélyi magyar zenekar indítja a főtéri bulit, utánuk az Irigy Hónaljmirigy következik, a zárókoncertet a világhírű Gipsy Kings by Diego Baliardo katalán zenekar adja.

A gyermekeket a Cimborák Bábszínház jóvoltából hét előadásra várják a kulturális héten, a fesztiválhétvégén pedig a múzeumkertben és az Erzsébet parkban szerveznek számukra foglalkozásokat. Az idén a mesterségekre fűzik fel ezeket, hagyományos és kortárs szakmákból is kapnak játékos kóstolót, egy-egy órával hosszabb ideig, mint tavaly. A fiatalok bázisa idén is a dohánygyárban lesz, a közösségi színpad pedig az 56-os emlékparkban, ahol rengeteg népzenei produkció – sok amatőr és gyermektánccsoport – mellett ismét helyet kap az Outsider Music Fest. A borudvar is marad a múzeum melletti Romkertben, de az idén több ülő-, álló- és könyökölőhelyet biztosítanak; a fellépők közül egyelőre Pribojszki Mátyás nevét közölték. Ismét lesz civil sétány, a Bodok Szálloda előtt a civil szervezetek kapnak bemutatkozási lehetőséget.

A kézművesvásár a Kriza János utcától a Táncsics Mihály utcáig terjed, újdonság, hogy a sátrak között is lesznek pihenőhelyek, a sor végén pedig egy lacikonyha is. A legtöbb étkeztetőt a Lábas Ház előtti soron helyezik el, de jut a Bodok Szálloda elé is.

A még ezután is bővülő programot a szentgyorgynapok.ro honlapon, a városnapok Facebook- és Instagram-oldalán lehet böngészni.