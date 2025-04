Tízezernél több medve

Előző írásunk

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt állítja, hogy amióta bejelentette új vámterveit, az érintett országok vezetői térden állnak sorban kereskedelmi egyezségek megkötéséért, és felhívják, csókolják a fenekét, halnak meg, hogy egyezséget kössenek, bármit megtennének. Most felfüggesztette vámterveit 90 napra azoknak, „akik semmilyen formában nem hajtottak végre megtorlást az Egyesült Államokkal szemben”, mondja. Pedig az lehet az ok, hogy a nyalók nem kerültek mind sorra, és Trumpnak nincs ideje mindenkit fogadni, mert sokan vannak, és így nem mindenki érhet el gyorsan Trump hátsójáig, ezért egyesek felhatalmaznak másokat, hogy helyettük álljanak be a nyalók sorába.