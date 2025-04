Tavaszi vásár Baróton

Pedig a helyi kézművesek, kistermelők ezúttal is kitettek magukért. A vásárlók most is bőséges termékkínálatból válogathattak, melyek között szokásos piaci áruk, például zöldségek, sajtféleségek, méz, de jellegzetes tavaszi, leginkább virágalapú dekorációs termékek, ugyanakkor könyvek, ruházati termékek is megtalálhatóak voltak.

Emlékeket megörökíteni a vásár területén ezúttal is berendezett díszes fotósaroknál lehetett, a szervezők pedig zenei aláfestéssel és műkedvelők előadásaival próbálták jobb kedvre deríteni a résztvevőket.