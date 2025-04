Virágos rétek, havasi legelők, erdők, vízpartok, tőzeglápok és emberközeli helyek növény- és állatvilágába nyújt betekintést a zsindelyes épület, amelyet az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállításra építettek, és nagyon jól vizsgázott: a látogatóközpontot megnyitó Kovács Zoltán, Magyarország nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára szerint a 2021-ben lezajlott budapesti rendezvényt 21 nap alatt mintegy másfél milliónyian tekintették meg, sokan – gyermekek is – órákig álltak sorban, hogy bejuthassanak. A kereszt alakú épület a Kárpát-medence négy égtája szerint mutatta be a térség vadászati kulturális örökségét, és az egyetlen, amelyet hazaköltöztettek, egy olyan környezetbe, amely szépen beolvad a természetbe, és alkalmas arra, hogy a gyermekekkel megértesse, mit jelent egynek lenni a természettel.

A Sepsiszentgyörgy önkormányzatának támogatásával létrehozott sugásfürdői látogatóközpontban amúgy nem a világkiállítás anyaga kapott helyet – azt különböző magyarországi múzeumokban lehet megcsodálni –, hanem Székelyföld varázslatos élővilágát lehet interaktív táblák segítségével felfedezni. Antal Árpád polgármester minél több izgalmas barangolást kívánt a gyermekeknek, Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója pedig felsorolta azokat a cégeket, civil szervezeteket és magánszemélyeket, akiknek munkájából összeállt a város új turisztikai látnivalója, amely nem csupán gyermekeknek szól. Maga a szalagvágás elég sokat tartott, mert sokan kértek egy-egy darabkát belőle; utána Antal Árpád és Kovács Zoltán elültetett egy-egy fát a kívülről természetfotókkal díszített látogatóközpont előtt, és a társaság bevonult a Rókavár melegébe.

Az ott kialakult kötetlen beszélgetés során Demeter János többek között azt is elmondta, hogy a 2022-ben megnyílt erdei iskolában már több mint 6000 diák és több mint 600 pedagógus fordult meg, a változó tematikának köszönhetően visszatérők is. Zömmel háromszéki, de Brassó és Hargita megyei csapatok is jönnek, és még a falun vagy kertes házban nevelkedő gyermekeknek is sok újat tudnak mutatni a természetről; távlatilag szeretnének egy erdeiiskola-hálózatot is létrehozni, mert ez Magyarországon kiváló eredményekkel működik. Ami a most megnyílt látogatóközpontot illeti, oda télen csak szervezett csoportokat várnak, tavasztól őszig azonban minden érdeklődő számára nyitva szeretnék tartani; már elkészült a munkafüzet azok számára, akik nem kérnek idegenvezetést.