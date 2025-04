Őstojás és húsvéti hagyományok

Virágvasárnap délután különleges kulturális esemény színhelye volt a szörcsei református gyülekezet imaterme: Kisné Portik Irén néprajzkutató Az őstojástól húsvétig című könyvét mutatták be. A több mint harminc év kutatómunka eredményeként megszületett kötet nemcsak a hímes tojások világába vezeti be az olvasót, hanem a tojás kultúrtörténeti, szakrális és mágikus jelentőségét is átfogóan tárgyalja.